Samsung, bu sene 3.’sünü düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde yeni cihazlar tanıtacak. Yuvarlanabilir ve katlanabilir akıllı telefonların yanı sıra, akıllı saat ve yeni nesil bluetooh kulaklıklar kullanıcılarla buluşacak. Böylelikle teknoloji alanında önemli gelişmelerin yaşanması hedefleniyor. Samsung’un bu tarz etkinlikler düzenlemesi kullanıcıların bilinçlenmesi açısından çok önemli. Yapılacak etkinliğe dair çeşitli sızıntılar sosyal medyada yayıldı. Twitter kullanıcısının paylaştığı render görüntülerini görenler şok oldu. Etkinlikten bir ay önce ortaya çıkan bu görüntülerde ürünlerin render hali yer alıyor.

Samsung Unpacked Etkinliği Ne Zaman?

Samsung’un Unpacked etkinliği Ağustos ayında gerçekleştirilecek. Gerekli hazırlıkların tamamlandığı belirtilirken render görüntülerine ulaşılması her şeyi açıklığa kavuşturdu. Elbette yalnızca görüntü anlamında fikir sahibi olabiliyoruz. Özellikleri bizzat Samsung açıklayacak. Tanıtımda neler yaşanacak merakla bekleniyor. Samsung’un kullandığı teknoloji, işlemci ve daha pek çok özellik belli olacak. Son yıllarda akıllı telefon dışındaki ürünlere de ağırlık veren Samsung, katlanabilir telefon modelleriyle de akıllı telefondaki rekabeti sürdürdüğünü gösterdi. Üstelik yuvarlanabilir telefonla da sınırları iyice zorladı. Bu tarz yeni ve ilgi odağı haline gelen akıllı telefon türlerinde Samsung’un ayrı bir yeri bulunuyor.

Hangi Cihazlar Tanıtılacak?

Samsung, Unpacked etkinliğinde tanıtacağı cihazları çoktan belirledi. Samsung, etkinlikle beraber Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Note 21, Galaxy Watch 4 ve Active versiyonu ile son olarak Galaxy Buds 2 hakkında çeşitli bilgiler verecek ve cihazlarla ilgili pek çok soru işareti ortadan kaybolacak. Akıllı saatlerde kullanılacak Qi kablosuz şarjlar cihazlar için fazlasıyla etkili olacak. Kullanışlı bir akıllı saat satın almak isteyenlerin ilk durağı Samsung olabilir. Galaxy Watch serisi her geçen modelde gücüne güç katıyor. Ayrıca Galaxy’nin Z Flip 3 ve Z Fold 3 modellerinde Quallcomm Snapdragon 888 işlemcisinden yararlanılacağı öğrenildi. İşlemcinin gücünün telefonlarda oldukça iyi performans gösterecek. Yuvarlanabilir ve katlanabilir olmasına karşın performansından ödün vermeyecek cihazlar geliyor. Cihazlar, çok fazla detay içermese de genel olarak bu özelliklere sahip olacak. Ancak tanıtımla beraber merak edilen diğer özellikler de duyurulacak. Son zamanların telefonlarının tanıtılması bekleniyor.

Cihazlar Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Samsung’un yeni cihazları henüz tanıtılmadığı için satış fiyatı veya tarihiyle alakalı henüz yeni bir bilgi edinemedik. Fakat Ağustos ayında tanıtılacak bu ürünler, birkaç ay içerisinde satışa sunulabilir. Şimdilik büyük bekleyiş sürüyor. Samsung’un düzenli olarak yaptığı etkinliklerde daima güzel ürünler ortaya çıktı. Üstelik ülkemizde ne zaman piyasaya sürüleceğini de öğreneceğiz. Genellikle Hindistan, Çin ve diğer yüksek nüfusa sahip ülkelerde öncelikli telefonlar çıkarılıyor. Ancak Samsung’un bunu yapmayacağı ve global bir satış stratejisi izleyeceği düşünülüyor.