Samsung cihazlarına sahip olmayan kişiler bile artık reklam destekli akış hizmetinin keyfini çıkarabilir. Protokole göre, teknoloji devi, Mayıs ayında web için yalnızca markanın TV’lerinde ve mobil cihazlarında bulunan bir şey olan TV Plus‘ı piyasaya sürdü.

Yayının dediği gibi, Samsung‘un web sürümünü henüz resmi olarak duyurmadığı ve akış hizmeti için herhangi bir pazarlama materyaline henüz dahil etmediği düşünüldüğünde, muhtemelen yumuşak bir lansmandı. TV Plus‘ın web genişlemesini çevreleyen sıfır fanfare varken, bir şirket temsilcisi Protokol’e Samsung’un gerçekten de hizmetin bir web sürümünü ikinci çeyrekte sunduğunu doğruladı.

Samsung, TV Plus‘ı 2016’da piyasaya sürdü ve o zamandan beri kablo benzeri ücretsiz reklam destekli biçimine dönüştü. 23 ülkede erişilebilir ve ABD’de izleyicilere ABC News Live ve Vice dahil 140 kanala erişim sağlar. Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı Sang Kim, Protocol’e şirketin “her ay milyarlarca dakika” yayın yaptığını ve bu nedenle kullanıcılar arasında oldukça popüler olduğunu söyledi. Erişimi şimdiye kadar Samsung müşterileri ile sınırlıydı ve web sürümünün kullanılabilirliğinin hizmete önemli sayıda yeni kullanıcı ekleyip ekleyemeyeceğini göreceğiz.