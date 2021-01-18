Samsung’un başkanı Lee Jae-yong bugün Seul Yüksek Mahkemesi tarafından yargılandı ve rüşvet suçu nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Aslında bu dava 2017 yılından beri devam eden ve birkaç kez ertelenen bir sürecin nihayetiydi. İlk olarak dört yıl önce 5 sene hapisle yargılanan Lee’nin cezası daha sonra yarıya indirilmiş, 2018’de ise serbest kalarak davası ertelenmişti. Nihayet şimdi mahkemeden bir kesin sonuç çıktı.

İki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Samsung şirketi başkanı dünya çapında bu skandalıyla şaşkınlık yarattı. Lee Jae-yong’un hapsolma nedeni ise Şubat 2017’de siyasi destek karşılığında dönemin Güney Kore cumhurbaşkanının yakın bir arkadaşı tarafından kurulan iki kar amacı gütmeyen kuruluşa bağış yapıp rüşvet vermesi idi…

Samsung’un Yeni Lideri Kim Olacak?

Samsung başkanı Lee-Kun Hee bundan yaklaşık üç ay kadar önce hayatını kaybetmişti. Sonrasında Samsung’un varisi Lee Jae Yong şirketin başına geçmişti. Ancak henüz Lee’nin koltuğu ısınmadan bu skandal patladı ve dünyanın gözlerini üzerinde toparladığı iş insanı hapse mahkum oldu. Dolayısıyla tüm bu olaylar henüz daha çok tazeyken, Samsung’a liderlik yapacak yeni ismin kim olacağı şimdilik bilinmiyor.