Popüler akıllı telefon üreticisi Samsung dört yıl daha Galaxy cihazları için güncelleme desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamada genel olarak amiral gemisi telefonlar beklenirken, bazı daha düşük seviyeli cihazlar ve çeşitli tablet modelleri de listede göründü. İşte o modeller…

Güney Koreli teknoloji devi Samsung bugün yaptığı açıklamada Galaxy telefon ve tabletleri için en az dört yıl daha güvenlik güncellemeleri sunmaya devam edeceklerini belirterek büyük ses getirdi. Elinizde mevcut bulunan cihaz elbette ki kaç yıl önce piyasaya çıktığına bağlı olarak aylık ya da üç ayda bir güncellemelerden faydalanabilir; ama her ne olursa olsun 4 yıl boyunca kafanızın rahat olacak gibi gözüküyor.

Yalnızca yeni çıkan amiral gemisi telefonlar için değil, aynı zamanda Galaxy A serisi gibi daha düşük kapasiteli modeller yahut çeşitli tablet cihazlarında da bu desteğin geçerli olacağını belirten Samsung yayınladığı listede şu cihazlara 4 yıllık güvenlik güncellemesi desteklerini sürdüreceklerini açıkladı:

4 Yıl Daha Güvenlik Güncellemesi Almaya Devam Edecek Samsung Modelleri

Katlanabilen Telefonlar:

Fold,

Z Fold2 5G,

Z Flip,

Z Flip 5G

Galaxy S Serisi:

S10,

S10+,

S10e,

S10 5G,

S10 Lite,

S20 5G,

S20+ 5G,

S20 Ultra 5G,

S20 FE 5G,

S21 5G,

S21+ 5G,

S21 Ultra 5G

Galaxy Note Serisi:

Note10,

Note10+,

Note10+ 5G,

Note20 5G,

Note20 Ultra 5G

Galaxy A Serisi:

A10e,

A20,

A50,

A11,

A21,

A51,

A51 5G,

A71 5G

Galaxy XCover Serisi:

XCover FieldPro,

XCover Pro

Galaxy Tab Tabletleri:

Tab Active Pro,

Tab Active3,

Tab A 8 (2019),

Tab A with S Pen,

Tab A 8.4 (2020),

Tab A7,

Tab S5e,

Tab S6,

Tab S6 5G,

Tab S6 Lite,

Tab S7,

Tab S7+

Dolayısıyla yukarıdaki telefon veya tabletlerden birine sahipseniz epey bir süre daha cihazınızın güvende kalacağı konusunda rahat olabilirsiniz! Fakat yine de hatırlatmakta fayda var, bu güncellemeleri alacağınız, tüm yeni Android güncellemelerinden de faydalanabileceğiniz anlamına gelmemektedir.