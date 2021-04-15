Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Apple’ın dijital asistanı Siri ile netleşen ve Apple tarafından doğrulanan Apple Nisan etkinliği 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Buna ek olarak Samsung yönetimi de bir etkinlik yapacağını duyurdu.

Samsung’un yeni Galaxy Unpacked etkinliği 28 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Etkinlik dahilinde hangi teknolojik cihazları tanıtılacağı haberimizde.

Samsung tarafından uzun zamandır gündemde olan dizüstü modellerini tanıtacak gibi duruyor.

Etkinlik dahilinde “en güçlü Galaxy” adı ile bir Galaxy Book serisi dizüstü bilgisayar modelinin tanıtılacağına kesin gözle bakılıyor.

Güvenilir teknoloji kaynaklarının haberlerine göre bu dizüstü serisi iki modelden oluşacak.

Aktarılana göre dizüstü modeli Galaxy Book ve Galaxy Book Pro modellerinden oluşacak ve beraberinde dokunmatik panel ve kalem desteği de getirecek. Şık bir tasarım ile geleceği düşünülen dizüstü modelinin hareketli menteşeli bir yapı ile geleceği düşünülüyor.

Samsung, Etkinlikte Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 Modellerini Tanıtılmayacak

İki katlanabilir telefon modelinin de nisan etkinliği içerisinde tanıtılması beklenmiyor. Daha önceden de denildiği gibi iki model haziran ya da temmuz etkinliklerinde tanıtılacak.

Oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulması beklenen modeller arasından Galaxy Z Fold 3 batarya kapasitesi ile gündeme gelmişti.

Aktarılana göre daha az bir pil ile geleceği söylenen Galaxy Z Fold 3 katlanabilir telefon modelinin eski nesil ile aynı ömürde olacağı dedikodusu eklendi.

Galaxy Z Fold 2 katlanabilir telefon modelinde 4.500 mAh pil kullanılıyor. Samsung’un bu yeni modelinde neden daha düşük bir pille geleceği dedikodusunun altında yatan sebep S Pen. Hatırlamayanlar için Samsung yeni bir Galaxy Note modeli tanıtmayacak. İşte bu yüzden diğer amiral gemi serisi olan Galaxy S21 Ultra gibi modellerden farklı olarak Z Fold 3 telefonu S Pen yuvası ile gelecek. S Pen destekli bu katlanabilir telefon modeli Galaxy Note ailesinin devamı olarak görülüyor.