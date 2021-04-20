Güvenilir teknoloji kaynağı olan LetsGoDigital tarafından yapılan habere göre Samsung, Armor Frame isminin satın almış durumda.

Teknoloji gündeminin radarına takılan bu gelişme sonrası Samsung’un üreteceği akıllı telefon modellerinde bu Armor Frame ismini satış stratejisi olarak kullanabileceği yer alıyor.

Bu ismi özellikle katlanabilir telefon modellerinin alüminyum kaplama yerine karbon fiber tabanlı bir madde ile birlikte kullanabilir.

Hatırlayacağınız gibi Samsung ilk nesil katlanabilir telefon modelleri ile oldukça kirli bir geçmişe sahip.

Bu ismin kullanılacağı bir diğer alan ise direkt olarak “Galaxy Armor Frame” isimli Galaxy Cover benzeri oldukça dayanıklı bir titanyum kasalı bir modelde kullanabilecek olması da ihtimaller dahilinde.

Tüm bunların dışında bir diğer senaryo ise Armor Frame isimli yine oldukça dayanıklı bir kılıf serisi üretebilir.

Armor Frame Samsung Galaxy Z Fold 3 v Z Flip 3 Modelleri ile Gelebilir

Galaxy Z Fold 3, aktarılan son bilgilere göre dış tarafta 5,4 inçlik Super AMOLED panel ile gelecek. Z Fold 2 modelinin dış tarafı 6,2 inçlik bir ekran ile geliyordu.

Samsung Galaxy Z Fold 3 modeli işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacağı düşünülüyor.

Telefon modeli iç tarafında ise 7,7 inçlik Super AMOLED ekran kullanılacak ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunulacak. Aktarılana göre Samsung Galaxy Z Fold 3 modeli 2.000 dolar seviyelerinde olacak. Diğer katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Z Flip 2 modeli ise 1.500 dolar veya üstünde olacağı aktarılıyor.