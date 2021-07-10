Samsung cihazlarına sahip olan kullanıcılar, Google Mesajlar RCS özelliğinden direkt olarak faydalanamıyordu. Akıllı saat ve tablet gibi cihazlarda bu özellik cihazlarda yoktu. Ancak ortaya çıkan bir detay gösteriyor ki yakın zamanda özellik aktif olacak. Peki hangi cihazlarda Google Mesajlar RCS kullanılabilecek? XDA Developers’ın yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Uygulamanın kaynak kodlarına bakıldığında Samsung ile ilgili bir detay fark edildi. Bu nedenle de pek güncellemeni ne zaman geleceği merak ediliyor.

Google Mesajlar RCS Ne Zaman Geliyor?

Daha önce akıllı saat kullanıcılarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri de iletişimdi. Cihaz üzerinden Google Mesajlar RCS’yi direkt kullanmak mümkün değildi. Hali hazırda bu sorun devam ediyor. Ancak paylaşılan haberle beraber kısa süre içerisinde güncellemenin gelmesi beklenmekte. Zaman olarak herhangi bir detay verilmese de önümüzdeki haftalarda akıllı saat, tablet veya herhangi bir Samsung cihazında bu özellik kullanılabilir hale gelecek. Bu durum Samsung’un oldukça işine yarayacak. Nedenine gelecek olursa cihazlarda pratiklik büyük önem taşımakta. Samsung da teknolojiye ayak uydurmak ve RCS mesajlar ile arasına mesafe koymamak istiyor. Diğer telefon modellerinde böyle bir güncelleme beklenmiyor. İlginç bir gelişme olsa da Samsung’un ilk test edilen marka olacağı söylenebilir. Cihazlar üzerindeki test olumlu geçerse diğer markalarla da anlaşma sağlanabilir.

Yalnızca Samsung Cihazlarında Olacak!

Samsung cihazları kullananlar yaşadı. Eğer Samsung cihazınız var ise yakın zaman sonra Google Mesajlar RCS özelliğinden faydalanabileceksiniz. Şimdilik diğer markalarla herhangi bir anlaşma sağlanmadı. Üstelik XDA Developers’ın bunu keşfetmesi biraz zaman aldı. Kaynak kodlarını inceledikleri an böyle bir durumla karşılaştıklarını belirttiler. Gerçekten de denk gelmesi zor bir kod ile karşılaştıklarını söylemeliyiz. Kodlarda yazanlara göre Samsung ve Google ile ilgili bazı kodlar yer alıyor. Uygulama izni ile ilgili çeşitli yazıların hemen ardından bu güncellemenin geleceği savunuldu.

Samsung One UI’ı Geliştirecek mi?

Samsung, bir yandan Google hizmetlerinden faydalanmaya devam ederken bir yandan da kendi uygulamalarını geliştiriyor. Ancak One UI hakkında son zamanlarda yeni bir gelişme yaşanmadı desek yeridir. Ancak son olarak çıkan güncelleme pek çok özellik vaat ediyordu. Yine de mesaj anlamında Google’nin alternatifi olabilmiş diyemeyiz. Bu tarz bir RCS mesaj uygulamasını neden kendisi çıkarmadı doğrusu merak ediliyor. Bu yazılım yükünü emin ellere teslim etmek belki de Samsung’un işine geldi. Bazı uygulamalarda kendi kendine yetmek ve farkını ortaya koymak isteyen Samsung, bu sefer Google’nin özelliklerini kullanmaya oldukça hevesli gözüküyor.