Bilindiği üzere yıl içerisinde Samsung imzalı iki farklı katlanabilir telefon modeli tanıtılacak.

Aktarılana göre temmuz ayında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3 modeli dışında Samsung, Note serisinin fişini çekerek Z Fold modellerine yatırım yapacağını açıklamıştı.

Gün içerisinde güvenilir kaynak LetsGoDigital tarafından paylaşılan habere göre Samsung önemli bir katlanabilir telefon patenti alma aşamasında.

Akıllı telefon modelinin tasarım çizgisine aşağıdaki görselden ulaşabiliyor ve ilk bakışta neredeyse bir 13 inç’lik bilgisayar modeli gibi gözüken yeni Samsung patenti, aktarılana göre henüz patent alım aşamasında bulunuyor.

Gelen bilgilere göre Samsung’un bu iki noktadan açılan oldukça yenilikçi katlanabilir telefon modeli olası adı ile Galaxy Tab Fold adı ile Z Fold 3 v Z Flip 3 modellerinin yanında tanıtılabilir.

Katlanabilir telefon modeli sızıntıdan anlaşıldığı kadarıyla Huawei ve Xiaomi’nin ilk katlanabilir telefon modellerine benzer arka taraftan açıldığı zaman bir tablete dönüşebildiği kolayca anlaşılabilir.

Samsung akıllı telefon modellerinin geleceğini katlanabilir telefon modellerinde görüyor ve yatırımını büyük oranda bu alana yapıyor.

Bu iki noktadan açılan katlanabilir telefon modelinin en geç 2022 yılında tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 Modelinin Bataryası ile Gündeme Gelmişti

Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin batarya kapasitesin 4.275 mAh değerinde olacağı paylaşılmıştı.

Bu 4.275 mAh batarya aktarılana göre iki parçadan oluşuyor. Modelin iki ekranına bölünmüş olarak gelen pilin 2,215 mAh ve 2,060 mAh değerlerinde geleceği aktarılıyor.

Toplam 4.275 mAh değerindeki bu pil kullanıcıları oldukça üzebilecek bir gelişme olarak paylaşılıyor. Hatırlatmak adına serisin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy Z Fold 2 modelinde 4.500 mAh batarya kullanılıyordu.