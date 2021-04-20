Yılın en çok beklenen katlanabilir telefon modelleri olan Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 akıllı telefon modellerinin tanıtımına sayılı günler kaldı.

Güvenilir bir kaynağın yaptığı habere göre Samsung’un amiral katlanabilir telefon modelleri olan Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri IP sertifikası ile geleceği belirtildi.

İlk modellerinde oluşan menteşe gibi sorunlar sonrasında serinin devamlılığı ve güvenilirliği için büyük yenilikler yapan Samsung beklenen özelliği telefon modellerine getirecek gibi gözüküyor.

IP sertifikalı Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerinin su ve toz sıçramalarına karşı dayanıklı olması birçok kullanıcıyı oldukça sevindirecek bir gelişme olarak gösteriliyor.

Fakat yukarıda da dediğimiz gibi IP68 yerine sadece sıçramalara karşı dayanıklı olması, akıllı telefon modelleri için yine de bir sorun teşkil edebilir.

Bunun dışında bir diğer ihtimal ise serinin ilk modellerine sıkça karşımıza çıkan menteşe problemlerinde olası toz problemlerinin önüne geçmesi de yatıyor olabilir.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3 Modeli Aynı Etkinlikte Tanıtılacak

Güvenilir bir kaynağın yaptığı habere göre iki telefon modeli de temmuz ayı ile tanıtılacak.

Bunun dışında Samsung Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefon modeli sekiz farklı renk seçenekleri ile gelecek.