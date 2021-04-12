Galaxy Note ailesine yeni bir model eklemeyeceğini belirten Samsung geleceği katlanabilir akıllı telefon modellerinde görüyor. 2021 yılı içerisinde Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 2 modelleri tanıtılacak.

Güvenilir kaynakların yaptığı haberlere göre Samsung’un katlanabilir telefon modelleri yaz ortalarına doğru aynı gün tanıtılacak.

Buradaki yaz ayları ifadesinin temmuz ayında olma ihtimali oldukça yüksek. İki katlanabilir telefon modeli arasında amiral gemi modeli olarak adlandırılan Galaxy Z Fold 3, aktarılan son bilgilere göre dış tarafta 5,4 inçlik Super AMOLED panel ile gelecek. Z Fold 2 modelinin dış tarafı 6,2 inçlik bir ekran ile geliyordu.

Bu yönden oldukça şaşırtan Z Fold 3, bu yönü ile kullanıcı tarafını hayal kırıklığına uğratacak gibi duruyor. buradaki ekran boyutunun düşürülmesini nedeninin altında Note serilerinde gördüğümüz S Pen yuvası yer alıyor. S Pen yuvasının dış ekran boyutunu düşürmesi dışında pil kapasitesine de etkisi bulunuyor. Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin 4.380 mAh pil kapasitesi ile geleceği iddia ediliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 2 Modelleri Dudak Uçuklatacak

Samsung Galaxy Z Fold 3 modeli işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacağı düşünülüyor.

Telefon modeli iç tarafında ise 7,7 inçlik Super AMOLED ekran kullanılacak ve 120 Hz ekran yenileme hızı sunulacak. Aktarılana göre Samsung Galaxy Z Fold 3 modeli 2.000 dolar seviyelerinde olacak. Diğer katlanabilir telefon modeli olan Galaxy Z Flip 2 modeli ise 1.500 dolar veya üstünde olacağı aktarılıyor.