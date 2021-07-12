Samsung’un 11 Ağustos’ta Galaxy Z Fold 3‘ü piyasaya sürmesi bekleniyor ve henüz gelmeden önce farklı pazarlarda sertifikalandırılıyor. En son liste, telefonun bazı önemli özelliklerle TENAA‘da göründüğü Çin’de onaylandığını ortaya koydu.

Sertifikaya göre, SM-F9260 akıllı telefon, cihaz açıldığında 6,4 mm kalınlığa sahip olan selefi Galaxy Z Fold 2 5G’den daha ince olacak. Fold 3 ayrıca, her iki taraf arasındaki hava boşluğunu ortadan kaldıran, her iki form faktöründe de daha ince olacağı anlamına gelen geliştirilmiş bir menteşeye sahip olacak.

Galaxy Z Fold3 5G katlandığında tam boyutları 128,1 x 158,2 x 6,4 mm’dir ve kapladığı alan önceki telefonla hemen hemen aynıdır. Bu, pilde veya ekranda herhangi bir büyük değişiklik olmayacağı anlamına geliyor ve TENAA listesi bunu doğruluyor – 6,2 inçlik bir kapak ekranı ve 4,500 mAh pil. Telefonun Android 11 çalıştıracağını da belirtelim.

Sızıntı yapanlara göre yeni telefondaki en büyük değişiklik büyük panelin altındaki ekran altı kamerası olacak. Diğer özellikler Snapdragon 888 yonga seti, 12 GB RAM ve otomatik odaklamalı ultra geniş kamera olacak.

TENAA, Galaxy Z Flip3 olan SM-F7110’u da listeledi, ancak boyutlar, pil veya diğer özellikler hakkında bilgi yok.