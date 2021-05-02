Temmuz ayında resmi olarak duyurulacak olan katlanabilir telefon modelleri olan Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3 hakkında geçtiğimiz haftalarda IP sertifikası ile geleceği haberleri paylaşılmıştı.

Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin batarya kapasitesin 4.275 mAh değerinde olacağı paylaşılmıştı.

Bu 4.275 mAh batarya aktarılana göre iki parçadan oluşuyor. Modelin iki ekranına bölünmüş olarak gelen pilin 2,215 mAh ve 2,060 mAh değerlerinde geleceği aktarılıyor.

Teknoloji kaynakları ve kullanıcılar bu pil kapasitesinin küçük gelmesi haberlerine üzülmüştü ve gün içerisinde kullanıcıları üzebilecek yeni bir haber daha paylaşıldı.

Resmi kaynaklara göre Samsung Galaxy Z Fold 3 katlanabilir telefon modelinin kutusunun içerisinden 25W gücünde bir hızlı şarj aleti çıkacağı haberleri paylaşıldı.

Günümüz akıllı telefon üreticileri ve özellikle Xiaomi markası hızlı şarj konusunda kullanıcılarını oldukça sevindiriyor.

Bu hızlı şarj desteğinin düşük olması ve buna ek olarak küçük bir pil kapasitesi ile gelen Samsung Galaxy Z Fold 3 modeli şimdiden kullanıcıda kötü bir izlenim oluşturmaya başladı.

Pazardaki ana rakiplerden birisi olan Apple cihaz kutularından hiçbir şarj aleti çıkarmıyor fakat Samsung bu tarz hamleleri bonkör hamleleri ile kullanıcılarının kalbini kazanıyordu.

OPPO ve Xiaomi gibi üreticiler ise hızlı şarj konusunda açık ara lider konumda yer alıyorlar.