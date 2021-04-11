Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, 2021 yılı içerisinde iki farklı katlanabilir telefon modeli tanıtacak. İşte bu modeller arasından Samsung Galaxy Z Fold 3, bugüne kadar yapılan dedikodulara göre eski nesilden az olarak 4.380 mAh ile geleceği iddia ediliyordu.

Samsung, günümüz modellerinin çoğunda kullanılan yüksek kapasiteli pil ömürleri ile biliniyor. İşte bu ikinci nesilden sonra daha az bir pil ile geleceği söylenen Galaxy Z Fold 3 katlanabilir telefon modelinin eski nesil ile aynı ömürde olacağı dedikodusu eklendi.

Galaxy Z Fold 2 katlanabilir telefon modelinde 4.500 mAh pil kullanılıyor. Samsung’un bu yeni modelinde neden daha düşük bir pille geleceği dedikodusunun altında yatan sebep S Pen. Hatırlamayanlar için Samsung yeni bir Galaxy Note modeli tanıtmayacak. İşte bu yüzden diğer amiral gemi serisi olan Galaxy S21 Ultra gibi modellerden farklı olarak Z Fold 3 telefonu S Pen yuvası ile gelecek. S Pen destekli bu katlanabilir telefon modeli Galaxy Note ailesinin devamı olarak görülüyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 Hakkında Bazı Bilinenler

Samsung Galaxy Z Fold 2 model 7,6 inçlik ekran ile tanıtılmıştı. Bu yeni model ise 7,5 inç boyutunda olacağı konuşuluyor. Telefon modeli hakkında ayrıca gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden alacağı ve 256 GB hafıza işe geleceği iddia ediliyor.

Samsung’un diğer katlanabilir telefon modeli olan Z Flip 2 modeli ile temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Ayrıca diğer tüm Samsung katlanabilir modellerinde olduğu gibi telefonun oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.