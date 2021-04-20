Temmuz ayında resmi olarak duyurulacak olan katlanabilir telefon modelleri olan Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Samsung Galaxy Z Flip 3 hakkında geçtiğimiz gün IP sertifikası ile geleceği haberleri paylaşılmıştı.

Modeller arasında belki de en öne çıkan Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin batarya kapasitesin 4.275 mAh değerinde olacağı paylaşılmıştı.

Bu 4.275 mAh batarya aktarılana göre iki parçadan oluşuyor. Modelin iki ekranına bölünmüş olarak gelen pilin 2,215 mAh ve 2,060 mAh değerlerinde geleceği aktarılıyor.

Toplam 4.275 mAh değerindeki bu pil kullanıcıları oldukça üzebilecek bir gelişme olarak paylaşılıyor. Hatırlatmak adına serisin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy Z Fold 2 modelinde 4.500 mAh batarya kullanılıyordu.

Bu iki pil arasındaki fark oldukça önemli karşılanıyor çünkü yeni gelecek olan modelde daha güçlü işlemci ve farklı donanımlar pilin kullanımını oldukça etkileyeceği belirtiliyor.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı fakat Samsung’un yeni Galaxy Z Fold 3 katlanabilir telefon modelinde kullanacağı pilin 4.275 mAh olmasına kesin gözle bakılıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 IP Sertifikalı Gelebilir

Güvenilir bir kaynağın yaptığı habere göre Samsung’un amiral katlanabilir telefon modelleri olan Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri IP sertifikası ile geleceği belirtildi.

İlk modellerinde oluşan menteşe gibi sorunlar sonrasında serinin devamlılığı ve güvenilirliği için büyük yenilikler yapan Samsung beklenen özelliği telefon modellerine getirecek gibi gözüküyor.

IP sertifikalı Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerinin su ve toz sıçramalarına karşı dayanıklı olması birçok kullanıcıyı oldukça sevindirecek bir gelişme olarak gösteriliyor.

Fakat yukarıda da dediğimiz gibi IP68 yerine sadece sıçramalara karşı dayanıklı olması, akıllı telefon modelleri için yine de bir sorun teşkil edebilir.