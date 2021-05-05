Bilindiği gibi Samsung yıl içerisinde Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefon modellerini tanıtacak.

Geçtiğimiz günlerde her iki akıllı telefon modelinin de tasarımları sızdırıldı.

Sızdırılan görüntülerin görüntü kaliteleri çok kötü olduğu için teknoloji kaynakları bu görseller baz alarak yenilerini oluşturmak zorunda kaldı.

Güvenilir teknoloji kaynağı olan LetsGoDigital tarafından oluşturulan yeni görsellere göre Samsung Galaxy Z Flip 3 modeli oldukça şık bir tasarım ile geliyor denilebilir.

Xiaomi Mi 11 Ultra modelinde ilk örneğini gördüğümüz arka kamera modülünün yanındaki bu ekran yapısı bir önceki model olan Z Flip 2’ye göre oldukça geliştirilmiş durumda.

Bilindiği gibi Samsung Galaxy Z Flip açılabilen bir model olduğu için kapalı olduğu halde bildirim gibi durumlarda telefonu açmak gereksiz bir hale geliyor.

Samsung serinin bir önceki modelinde oldukça küçük bir ekran ile kabaca bildirimleri gösteriyordu fakat bu yeni Z Flip 3 modeli ile bu konuda daha geniş bir ekran kullanıcıları karşılıyor.

Bu küçük AMOLED panel ile geleceği düşünülen ekran dışında ikili bir lens ile gelen Samsung Galaxy Z Flip 3 modeli, ön tarafında ise ince çerçeve dışında ekran altı kamera teknolojisi ile selfie kamerasını taşıyor.

Görsellerin henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtelim fakat Z Flip 3 modelinin neredeyse bu yapıda geleceğine kesin gözle bakılıyor.