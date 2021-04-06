Yıl içerisinde Samsung Galaxy Z Fold 3 katlanabilir telefon modeli ile geleceği tahmin edilen Samsung Galaxy Z Flip 2, resmi kayıtlarda 3.203 mAh pil kapasitesine sahip olduğu sızdırıldı.

Bildiğiniz gibi katlanabilir telefon modeli tam ortadan katlandığı için ikili pil ile geliyor. Bu pillerin 2.300 mAh ve 903 mAh değerlerinde olacağı artık netlik kazanmış durumda. Ailenin ilk jenerasyonu olan Samsung Galaxy Z Flip modeli ile aynı pil değerinde olan Galaxy Z Flip 2, tanıtımında 3.300 mAh pil kapasitesi ile tanıtılacağına kesin gözle bakılıyor.

Bu 3.300 mAh pil değeri bildiğiniz gibi günümüz telefon modellerine kıyasla oldukça küçük bir değer. Fakat Samsung’un gelecek telefon modellerinin devriminin katlanabilir telefon modelleri ile olacağını düşünmesi ve bu telefona daha büyük bir pili günümüz teknolojisi ile koyamayacağı oldukça garip karşılanıyor.

Samsung’un bir diğer katlanabilir telefon modeli olan Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinin oldukça büyük bir pile sahip olacağı iddia edilmişti. Bu modelin 5.000 mAh değerinde geleceği söyleniyor fakat bu Samsung tarafından henüz netlik kazanmadı.

Samsung Galaxy Z Flip 2 Hakkında Bilinenler Oldukça Kısıtlı

Gelen bilgiler arasında katlanabilir telefon modelinin Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacağı ve 8 GB RAM ve üstünde olacağı gelen bilgiler arasında. Samsung Galaxy Z Flip 2’nin bir amiral gemi modeli olacağı için 120 Hz ekran yenileme hızlı AMOLED panel ile geleceği ve 6,9 inçlik bir ekrana sahip olacağı aktarılıyor.