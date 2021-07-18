Samsung, yakın zamanda Galaxy Watch 4’ü satışa sunacak. Ancak Samsung’un bu hamlesinden önce bazı detaylar ortaya çıkıyor. Özellikle performans bakımından pek çok akıllı saati ardında bırakması muhtemel. Hatta mevcut rakiplerini bile geçebilir. Bu yüzden Samsung’un Google ile ortak bir iş yaptığını söyleyebiliriz. Arayüz ve işletim sistemi bakımından Google’den destek alan şirket, yeni akıllı saati ile giyilebilir ürünlerde farkını ortaya koyacak. Peki Galaxy Watch 4’te bizi ne gibi özellikler bekliyor? İşte akıllı saatin bir önceki modele göre olan artıları ve çok daha fazlası…

Galaxy Watch 4 Çok Hızlı!

Galaxy Watch 4’ün hızı ve enerjisi bakımından oldukça avantajlı olduğu görülüyor. Samsung’un yeni akıllı saati, enerji kullanımı açısından da tasarruflu davranacak. Böylelikle şarjın çok daha uzun süre gideceği konuşuluyor. Şarj konusunda çok fazla detay verilmedi ancak saatlerce sıkıntı yaşamadan kullanabileceksiniz. Çok çabuk tükenmeyen şarjıyla beraber fark yaratacak. Kullanıcı memnuniyetinin ilk olarak bu konuda belirgin şekilde yaşanacağı biliniyor. Daha sonra ise performans ile adından söz ettirecek. Performansın arttığı ve daha hızlı bir akıllı saat tecrübesi sunacağını söyleyelim. Aynı zamanda optimizasyonu da daha gelişmiş olacak. Galaxy Watch 3’e göre adeta bir üst sınıfa geçmiş olacak.

Depolama Alanı 2 Kat Arttı!

Galaxy Watch 4’ün sahip olduğu depolama alanı ise herkesi şaşırtıyor. Çünkü Galaxy Watch 3’ün 8 GB depolama alanı bulunurken bu boyut Galaxy Watch 4’te 16 GB’ye çıkıyor. Haliyle büyük bir artış söz konusu. Depolamayla ilgili sıkıntılar yaşanmaması için böyle bir hamle yapıldı.

Görünümü Farklı Değil

Galaxy Watch 4 ile Watch 3 arasında görünüm bakımından çok da bir fark yok. İki ürünün tasarımı da neredeyse aynı. Bu nedenle kullanım bakımından bir farklılık olmayacaktır. Eğer Watch 3 kullandıysanız yeni modeli kullanma konusunda yabancılık çekmeyeceksiniz. Ancak Watch 4’ün sağ tarafında çift düğme bulunuyor. Bunun işlevi ise oldukça merak edilmekte. Kullanıma sunulduktan sonra deneyerek öğrenebiliriz. Tanıtımının yapılacağı vakitte de açıklanabilir.

Galaxy Watch 4 Renk Seçenekleri

Samsung Galaxy Watch 4’ün renk seçenekleri ise oldukça iyi. Gümüş, siyah, gold rose ile beraber koyu yeşil renklerinden birini tercih edebilirsiniz. Kıyafet ile uyumlu bir görünüm elde etmek de sizin tercihinize kalmış. Genel olarak siyahın seçildiği biliniyor. Ancak gold rose rengi de büyük merak uyandıracaktır. Akıllı saatte kullanıalcak işletim sistemi için Google’nin Wear OS işletim sistemi tercih edilecek. Böylelikle Google Samsung iş birliği ile ortaya nasıl bir performans ve kullanıcı deneyimi çıkacak göreceğiz.