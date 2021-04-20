Güvenilir bir kaynağın yaptığı haberde Samsung Galaxy Watch 4 modeli bir önceki Watch 3 modeline kıyasla daha farklı bir kasa yapısı ile geleceği aktarıldı.

Belirtilen diğer bilgilere göre Samsung Galaxy Watch 4; 41 mm kasaya sahip olan modelinin 240 mAh batarya ile geleceği, 45 mm kasası ise 350 mAh batarya ile geleceği yer alıyor.

Serinin bir önceki modeli olan Watch 3 modellerinin 41 mm kasa modeli 247, 45 mm kasa modeli 340 mAh batarya kapasiteleri ile geliyordu.

Yeni Samsung Galaxy Watch 4 akıllı saat modelinin batarya üreticisi Çinli Amperex şirketi olacağı belirtiliyor. Samsung’un Amperex şirket ile daha önce yıllardır birlikte çalışmışlardı. Bu beraberlik 2017 yılındaki Galaxy Note 7 krizi ile sonlandırılmıştı.

Kriz sonrasında 2019 yılından beri tekrar ortaklık yapan Samsung ve Amperex, Samsung Galaxy S21 ve diğer birçok modeller için batarya tedarikleri gerçekleştiriyor.

Samsung Galaxy Watch 4 akıllı saat modelinin kandaki şeker ölçümü de yapabileceği iddia ediliyor.

Samsung Galaxy Watch 4 Temmuz Ayında Tanıtılabilir

Serinin bir önceki modeli olan Galaxy Watch 3 geçen yıl ağustos ayındaki Galaxy Note 20 etkinliği ile görücüye çıkmıştı.

Samsung’un yeni akıllı saat modeli ise temmuz ayında yapılacak olan Unpacked etkinliği ile gelmesi tahmin ediliyor.

Modelin fiyat etiketinin ne kadar olacağı hakkında henüz bir acıkama yapılmadı.