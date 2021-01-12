İlk defa 2017 yılında Samsung, eski akıllı telefonları yeniden dönüştürmek amacıyla Galaxy Upcycling isimli sürdürülebilirlik projesini duyurmuştu. Dört yıldır pek de bir gelişme yaşanmayan bu girişim şimdi nihayet CES 2021 fuarında yeniden hayata geçirildi. Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse Samsung’un, bu projeyle birlikte kullanılmayan telefonların çekmecede paslanması yerine akıllı ev teknolojisi için kullanılabilmesini umduğu öğrenildi.

Eski Telefonlar, Siz Yokken Evinizi Kontrol Edebilecek!

Pek çok insan günümüz teknolojisine adapte olmak amacıyla yeni telefonlar edinerek eski telefonları ortadan kaldırmıştır. Ancak bu telefonlara dönemi itibariyle verilen para göz önüne alındığında ortaya müthiş bir israf çıkıyor. Bunu engellemek isteyen Samsung, CES’te verdiği bir örnekte eskiyen telefonlardan birini bebek monitörü olarak kullanarak tüketicilere tanıtıyor. Kenarı atılan telefonların çürümektense yeniden bir işleve kavuşmasını sağlayan şirket, verdikleri örnekte ebeveynlerin bebeklerinin uykularını takip edebileceklerini söylüyor.

Bir başka örnek ise evcil hayvanlar üzerine… Örneğin gün içinde dışarı çıkıyorsunuz ve evde sizi bekleyen bir kedi ya da köpek var. Geç saatlere kadar işiniz uzadığında, sadık dostlarınızın kendini yalnız hissetmemesi adına ışıkları açabilir, elektronik diğer ürünleri devreye sokabilirsiniz.

Samsung’un şimdilik Galaxy Upcycling sistemi için kesin bir kullanım tarihi vermemesi gözden kaçmadı. Tüketiciler dört yıl boyunca sessiz kalan bu projenin yeniden askıya alınmasından korksalar da tahminlere göre ilerleyen aylarda artık bu sistemden yararlanmaya aktif olarak başlayabileceğiz gibi görünüyor.