Geçen yılki etkinlikte, Samsung Galaxy Z Fold2, Galaxy Note 20 serisi, Galaxy Tab S7 serisi, Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch 3 ile birlikte duyuruldu, böylece bu ürünlerdeki güncellemeleri de görüldü.

Duyuruda Samsung, kullanılan dil ile yeni Galaxy Z Fold3 hakkında daha fazla ipucu verdi. O dedi:

“Çalışma kültüründeki hızlı değişimlerden son teknoloji iletişim teknolojilerinin yükselişine kadar hızlanan bir değişim zamanında yaşıyoruz. Hayatımızın hızlı temposuna ayak uydurabilen, böylece her anın tadını çıkarabilmemiz ve en üst düzeye çıkarabilmemiz için esnek, çok yönlü mobil cihazlara şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.”

Etkinlik 11 Ağustos saat 10.00 ET’de (14:00 UTC) yapılacak. Etkinlik o zaman Samsung.com’da yayınlanacak. Fiyatlandırma ve bulunabilirlik açısından, Galaxy Z Fold’un son iki nesli Eylül ayının ilk haftasında piyasaya sürüldü. Galaxy Z Fold2 1.999 $ gibi yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü, Galaxy Z Fold ise 1.980 $’a mal oldu, bu nedenle Galaxy Z Fold3’te benzer bir fiyat görebiliriz.

Samsung, etkinlikten önce Haber Odasında düzenli güncellemeler yayınlayacağını söyledi. Önceden ne kadar ortaya çıkacağı belli değil, ancak ürünlerin çoğunun Unpacked etkinliğinde açıklanmasını bekliyoruz.