Samsung’un yeni tableti Galaxy Tab S7 Lite bugün Geekbench platformu üzerinde görüldü. Ortaya çıkan ayrıntılara göre Samsung, yaklaşan cihazında Qualcomm imzalı Snapdragon 750G yonga setinden faydalanacak gibi duruyor. İşte öğrenilen son detaylar…

Geçtiğimiz haftalarda ilk defa Samsung’un popüler tablet serisi Samsung Galaxy Tab S7 için alternatif bir sürüm daha hazırladığı öğrenilmişti. “Lite” adı verilecek cihazın standart sürüme oranla daha esnek özellikler taşıyacağı tahmin ediliyordu. Bu iddialar henüz Samsung’tan bir doğrulama almış olmasa da söz konusu tablete oldukça yaklaştığımıza ilişkin bazı detaylar gelmeye başladı bile. Cihazın farklı coğrafyalarda ya da kullanıcı tercihine göre seçim yapabilecekleri 4G LTE ve 5G versiyonları hazırlandığı söylenirken, son olarak karşılaştırmalı elektronik ürün platformu Geekbench’ten tabletle alakalı yepyeni bir sızıntı yayınlandı.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite, Snapdragon 750G Yonga Setini Kullanabilir

Geekbench platformunda SM-T736B model numarası ile duyurulan yeni Samsung tableti ortaya çıkan detaylara göre 4GB RAM kapasitesi ile ideal bir performans yaratıyor. Android 11 işletim sistemiyle çalışacağı anlaşılan cihaz işlemci panelinde 1.80GHz’lik temel performans vadederken, maksimum 2.21GHz işlemci hızına ulaşabildiği ve bunun Adreno 619 GPU donanımıyla eşleştirildiği belirtildi. Eldeki bu verilere göre söz konusu işlemcinin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 750G yonga setinden başkası olmadığı anlaşıldı.

Bilmeyenler için bu işlemci şimdiye kadar Moto G 5G, Xiaomi mi 10i, Redmi Not 9 Pro 5G, Samsung Galaxy A42, Motorola One 5G Ace ve son olarak da OPPO Reno5 K ve gibi akıllı telefonlarda görülmüştü. İddialar Samsung Galaxy Tab S7 Lite tabletinde de bu yonga setinin tercih edileceğini öne sürüyor. Şimdilik bunlar doğrulanmış bilgiler olmasa da yine başka tahminlere göre tabletin Haziran ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.