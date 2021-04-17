2020 yılının Ağustos ayı ile duyurulan Samsung Galaxy Tab S7 serisine eklenecek olan yeni model aktarılana göre temel ihtiyaçlara odaklanan bir tablet olacak.

İsminde de anlaşılabileceği gibi 5G teknolojisini destekleyen tablet modelinin alüminyum bir kasa ile geleceği konuşuluyor. 12,4 inç LCD panel kullanan tablet modeli ikili kamera modülü ile gelecek.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G tablet modelinin kamera detayları henüz bilinmiyor fakat S Pen desteğine sahip olacağı düşünülüyor.

iPad modellerinden farklı olarak kutusundan S Pen kalemi ile birlikte geleceği düşünülen tablet modeli kullanıcılarına birçok faydalı özellik sunuyor.

S Pen sayesinde çizimlere imkan sunuluyor ve not alma sırasında geleneksel şekilde notlar alınabiliyor. Kutusunda çıkacağı iddia edilen S Pen’in kablosuz şarjı destekliyor ve bu şarj noktası da tabletin USB-C portu ve hoparlör kısmında bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G Modeli Uygun Fiyatı ile Bütçe Dostu Olması Bekleniyor

Stereo desteği ile gelen tablet modeli aktarılana göre Qualcomm imzalı Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alacak ve en az 4 GB RAM ile gelecek. Android 11 işletim sistemi ile geleceği kesin olan model dört farklı renk seçeneği ile kutusundan çıkacak. Samsung Galaxy Tab S7 Lite 5G modeline ek olarak Samsung Galaxy Tab A7 Lite modeli de yolda bulunuyor. İki tablet modelinin de haziran ayıda tanıtılması bekleniyor.