Tablet pazarındaki liderlik ezici bir üstünlük ile halen Apple iPad tarafında bulunuyor. Samsung bu savaşa bütçe dostu Samsung Galaxy Tab A7 Lite modeli ile katılmak istiyor.

Evan Blass tarafından Samsung Galaxy Tab A7 Lite modelinin tasarımı sızdırıldı. Blass geçtiğimiz gün yine Samsung tarafında Galaxy Tab S7 Lite modelini sızdırmıştı.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite standart denilebilecek bir tasarım çizgisi ile geliyor. Tablet modeli sızdırılan diğer teknik özelliklerine göre muhtemelen 8,7 inçlik LCD panel ile gelecek. İşlemci gücünü MediaTek imzalı Helio P22T işlemcisinden alan Samsung Galaxy Tab A7 Lite, 3 GB RAM kapasitesi ile gelirken arka tarafından flaşsız bir kamera taşıyacak.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite modelinin 5.100 mAh batarya ömrü ile geleceği ve oldukça uygun bir fiyatla sunulacağı tahmin ediliyor. Samsung Galaxy Tab A7 Lite ve Samsung Galaxy Tab S7 Lite modellerinin yaz aylarına doğru tanıtılması bekleniyor. İki modelinde henüz fiyat etiketleri bilinmiyor.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite Modeli Bütçe Dostu Olacak

Özellikle pazardaki liderliği Apple iPad tarafına kaptıran Android üreticileri, alandaki liderlik savaşında uygun fiyatlı modeller üreterek varlıklarını sürmeye çalışıyor.

Bildiğiniz gibi pazarda uzunca zamandır bulunmayan Xiaomi markası da 2021 yılı için bir tablet modeli tanıtacak.