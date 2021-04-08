Samsung Galaxy SmartTag iki farklı model olarak tanıtıldı. Hatta SmartTag modeli ülkemizde 300 TL fiyat etiketi ile satışlarına başladı. Samsung Galaxy SmartTag Plus modelinin de ülkemizde satışa sunulacağı düşülüyor.

İki model arasındaki en büyük farklardan birisi UWB teknolojisi. Bilmeyenler için UWB, Bluetooth LE ve Wi-Fi’dan çok daha istikrarlı çalışarak konum belirlemede daha iyi sonuçlara ulaştırıyor.

UWB ayrıca daha hassasiyet gereken konumlar için 5 metrelik mesafeyi 5-10 cm seviyelerine çekerek kullanıcılar için oldukça büyük bir özelliği beraberinde getiriyor. Bu iddialı teknoloji ile farklılık gösteren Samsung Galaxy SmartTag Plus, 16 Nisan itibari ile yurt dışında raflarda yerini almaya başlayacak. Cihaz için belirlenen yurt dışı fiyatı ise 40 dolar seviyesinde.

Ayrıca Samsung Galaxy SmartTag Plus, AR Teknoloji Kullanıyor

UWB teknolojisi yanından Samsung Galaxy SmartTag Plus, AR teknoloji ile cihazın takıldığı anahtarlık, çanta ve diğer eşyaların arttılışmış gerçeklik özelliği ile bulunmalarını kolaylaştıracak.

AR ve UWB teknolojileri ile gelen Samsung Galaxy SmartTag Plus’a çok kısa bir süre içerinde Apple’dan da rakip gelecek.

Hatırlatmak adına Apple, AirTags adı ile SmartTag’a oldukça benzeyen bir cihaz geliştiriyor. Apple’ın tanıtacağı modelin de UWB ve AR teknolojileri ile geleceği fakat tahmin edebileceğiniz gibi daha pahalı olması bekleniyor.