Samsung Galaxy S22 serisinin hakkında paylaşılan son bilgilere göre arka kamerada bulunan 3D ToF sensörü ile gelmeyecek.

3D ToF sensörlü kameralar uzunca bir dönemdir kullanılıyordu fakat Samsung yönetimi bu sensörlerin büyük bir fayda sağladığını düşünmüyor.

Sensörün kısaca görevi ortamdaki derinliğin algılanmasına ve portre çekimlerde kullanılıyor ve bu bağlamda Samsung bu lensten vazgeçmek istiyor.

Samsung’un yeni Galaxy S22 modellerinde kaldıracağı bu sensöre çok da ihtiyaç duyulduğu söylenemez. Bilindiği gibi portre çekimleri yapay zeka ya da birçok özellik ile birlikte oluşturulabiliyor.

Fakat bu yapay zeka özellikler sensörlü sonuçlardan daha kötü olabiliyor. Bu yönden Samsung’un konu hakkında önemli çalışmalar yaparak bu açığını gidermeye çalışması gerekiyor.

Samsung Galaxy S22 Serisinde Kullanılabilecek Yenilikçi Selfie Kamerası

Güvenilir kaynak LetsGoDigital’ın yaptığı habere göre yeni Galaxy S22 serisinde kullanılacağı düşülen bir kamera patentli alınmış durumda.

Patent doğrultusunda oldukça sıra dışı ve yenilikçi hareketli kamera modeli oluşturulmuş durumda.

Günümüz ekran altı kameralarından farklı bir çalışma sistemi ile çalışacak olan yeni Samsung kameraları, çekim yapılacağı zaman kamera ekranın üstüne çıkacak ve görüntü alınmadığı zamanda ise hiç gözükmeyeceği belirtiliyor.

ZTE’nin ilk örneklerini ürettiği ekran altı kamera sistemi birçok telefon modelinde oldukça tartışmalı sonuçlara neden oldu. Kameranın üst kısmında yoğunluğu az da olsa bir ekran paneli olduğu için çekimlerde kalitesizliğe neden olabiliyordu.

Samsung’un bu yenilikçi hareketli selfie kamerası sektöre büyük bir yenilik kazandırabilir.