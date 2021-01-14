Bugün nihayet Samsung’un beklenen Galaxy S21 serisi telefonları piyasaya çıktı. Yeni nesil yonga setleri ile güçlendirilen, yükseltilmiş kamera kurulumlarına sahip cihazlar muazzam tasarımlarıyla bakanları adeta kendine hayran bırakmayı başardı.

Daha önce internete sızdırılan görseller yüzünden Galaxy S21 telefonlarının tasarımı zaten bilinse de cihazların görsel estetiği herkesi kendine hayran bıraktı. Her iki cihazda da orta üst kısımda ortalanmış bir ön kamera deliği yer almakla birlikte; asıl dikkat çekici unsur telefonun çerçeve görünümüne uyum sağlayan Contour Cut Camera kısmı oldu. Ayrıca cihazların son teknoloji Corning Gorilla Victus ile korunduğu öğrenildi.

Samsung Galaxy S21 Özellikleri

Ekran: 6,2 inç

6,2 inç İşlemci: Exynos 2100 yonga seti

Exynos 2100 yonga seti RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 10 MP

10 MP Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP

64 MP + 12 MP + 12 MP İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1

Android 11 tabanlı One UI 3.1 Batarya: 4.000 mAh pil + 25 W kablolu hızlı şarj

Samsung Galaxy S21’in fiyatı 128 GB’lık bellek kapasitesi sürümüyle 9.999 TL’den alıcı karşısına çıktı. Şu anda Samsung’un internet mağazası üzerinden ön siparişe açılan cihaz, yanında bir de Galaxy Buds Live Bluetooth kulaklık veya 1.000 TL hediye çeki veriyor.

Samsung Galaxy S21 Plus Özellikleri

Ekran: 6,7 inç

6,7 inç İşlemci: Exynos 2100 yonga seti

Exynos 2100 yonga seti RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB Ön Kamera: 10 MP

10 MP Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP

64 MP + 12 MP + 12 MP İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1

Android 11 tabanlı One UI 3.1 Batarya: 4.800 mAh + 25 W kablolu hızlı şarj

İki farklı varyant halinde satılan Galaxy S21 Plus, 128 GB’lık sürümüyle 12.999 TL’den satılıyor. Daha yüksek seviyeli versiyonu ise 13.499 TL karşılığında raflara gelmekte. Ayrıca hemen ön siparişten bu cihazı satın alanlar, tıpkı standart cihazdaki gibi hediye çeki veya Bluetooth kulaklık almaya hak kazanacak!