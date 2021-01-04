Merakla beklenen Samsung Galaxy S21 Ultra, 14 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak. Bu bilgi Samsung’tan resmen doğrulanırken, şirketin yeni telefonu lansman gününde çıkana kadar başka herhangi bir açıklama yapmayacağı öğrenildi. Ancak şimdi ortaya, yaklaşan telefonun tasarımı ve birtakım önemli özelliklerini gösteren bir sızıntı çıktı!

Galaxy S21 serisi telefonları resmi olarak 14 Ocak tarihinde yapılacak bir lansman eşliğinde piyasaya sunulacakken, serinin Ultra modeli için hazırlanan orijinal kılıflar bazı internet mağazalarında satışa çıkmıştı. Şimdi piyasanın sabırsızlıkla beklediği bu telefonla alakalı oldukça önemli bir sızıntı ile karşılaştık. Ortaya çıkan sızdırmada cihazın artık bir S-Pen kalemi ile geleceği neredeyse kesinleşti.

Paylaşılan sızıntı fotoğraflarında Samsung Galaxy S21 Ultra için herhangi bir S Pen girişi hazırlanmadığı ilk etapta göze çarpıyor. Fakat anlıyoruz ki şirket, S View Flip Cover adı verilen yeni kılıfları üzerinde dijital kalem için bir hazneye izin verecek. Böylelikle hem cihazın üzerinde fazla kalabalık yaratmamış, hem de daha fazla kılıf satmayı amaçlıyor olabilirler.

Alman teknoloji sitesi WinFuture tarafından sızdırılan bu görseller bizlere S Pen’in telefona yerleştirilerek kablosuz şarj olabileceğini iddia ediyor. Note20 serisi telefonlarıyla aynı şekilde S-Pen’i 40 Euro gibi bir fiyattan satacağı öğrenilen Samsung’un aynı zamanda kılıf ile kalemi tek bir paket halinde satacağı da eklendi.

Fakat yine de tüm bu bilgileri doğrulamak için 14 Ocak gününü beklememiz gerekecek.