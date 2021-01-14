S20’nin halefi niteliğindeki beklenen Galaxy S21 serisi bugün nihayet resmiyet kazandı! Standart S21’in yanı sıra S21+ telefonu tüketicilere tanıtılırken, son olarak serinin en gelişmiş özelliklere sahip cihazı olan S21 Ultra piyasaya çıktı. Hem de bir dizi şahane özellik ile…

Tıpkı diğer S21 telefonları gibi ön panelinde orta üst kısma yerleştirilmiş Infinity-O ekrana sahip olan Ultra modeli, arka kasasında çerçeveyle birleşen Contour Cut Camera haznesiyle muhafaza edilmektedir. Siyah, gümüş, titanyum, mor ve kahverengi renk seçenekleri ile tasarlanan cihaz, en çok da S Pen desteği sayesinde rakiplerinden kolaylıkla ayırt edilmektedir. Zira cihaz dijital kaleme sahip ilk S serisi telefonudur.

Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,8 inç

6,8 inç İşlemci: Snapdragon 888 veya Exynos 2100

Snapdragon 888 veya Exynos 2100 RAM: 12 GB ya da 16 GB

12 GB ya da 16 GB Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB

128 GB, 256 GB ya da 512 GB Ön Kamera: 40 MP

40 MP Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1

Android 11 tabanlı One UI 3.1 Batarya: 5.000 mAh + 25W kablolu hızlı şarj

Gorilla Glass Victus cam koruma teknoloji ile hazırlanan Galaxy S21 Ultra, Quad HD+ Dinamik AMOLED 2X ekrana sahiptir. 120Hz yenileme hızına sahip model, bölgesel olarak farklılık içerecek Exynos 21000 ve Snapdragon 888 yonga setleri ile çalışmaktadır. Ülkemize gelecek sürümünde cihazın Exynos’u kullanacağı resmen açıklanmıştır.

Ön siparişleri şu anda başlamış bulunan Galaxy S21 Ultra telefonu ülkemizde 128 GB bellek seçeneğiyle 15.999 TL‘den satılmaktadır. Daha gelişmiş kapasiteli 256 GB’lık sürüm ise 16.499 TL olarak listelenmekte.