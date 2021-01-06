Samsung’un bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı son büyük telefonu olan Galaxy S21 ailesi yüksek fiyatlardan tüketicilere sunulacak. Şirketin en son çıkardığı amiral gemisi cihazlarından Samsung Galaxy S20, 128 GB’lık sürümüyle ülkemizde yaklaşık 6.650 TL gibi rakamlardan alıcı karşısına çıkmıştı. S21’lerin fiyatlarıysa S20’yi mumla aratacak gibi gözüküyor.

Belçikalı kablosuz iletişim operatörü Voo, bugün bir yanlışlık sonucunda Samsung Galaxy S21 serisi fiyatlarını açık etti. Samsung’tan bu rakamlara henüz bir doğrulama gelmese de piyasadaki pek çok şirket, zaten yaklaşık olarak bu rakamlarla karşılaşılacağını tahmin ediyordu.

Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı model ile seriyi başlatacak Samsung, fiyatlandırma konusunda sırasıyla 849 Euro, 1.049 Euro ve 1.399 Euro‘luk etiketlerle listelemeyi planlıyor. Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 yonga setiyle gelmesi beklenen telefonlar 14 Ocak’ta resmiyet kazanacak. Ancak lansmana kısa bir süre kala gelen bu büyük sızıntı, cihazların sürprizini büyük oranda bozuyor.

Samsung Galaxy S21 Ailesi, S Pen Desteğiyle Çıkacak!

Şimdiye kadar çıkan pek çok sızıntı haberinde Galaxy S21 telefonları için S Pen desteği getirileceği söylendi. Bu konuya ilişkin sessizliğini koruyan Samsung’un yeni cihazlarına dijital kalem modülü ekleyeceği şu anda neredeyse kesin gibi durmakta. Zira serinin Ultra modeli için gelen son sızdırmada, cihazın orijinal kılıfı içerisine bir S-Pen girişi eklendiği öğrenilmişti. Serideki diğer modellere de aynı imkanın sağlanacağı umulmakta.