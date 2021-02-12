Samsung’un en son ürettiği amiral gemisi telefon serisi Galaxy S21 şimdi Türkiye satışlarına resmi olarak başladı. Güney Koreli teknoloji devi S21, S21+ ve S21 Ultra olmak üzere üç farklı model ile yeni ailesini raflara yerleştirdi. Beklenen cihazlar başta online platformlar olmak üzere fiziksel mağazalara da ulaştı.

İleri seviye donanım özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Samsung Galaxy S21 ailesi fiyat etiketleri konusunda her bütçeye hitap etmese de oldukça yüksek performans kaliteleriyle tüketicileri cezbediyor. Serinin en düşük fiyatlı olan klasik S21 modeli 9,999 TL karşılığında alıcılara gözükürken; S21+ modeliyse iki farklı varyant içeriyor. Bunlardan ilki olan 128GB‘lık sürüm 12,999 TL, 256GB‘lık versiyon ise 13,499 TL‘den listeleniyor. Ailenin en yüksek donanımlı cihazı Galaxy S21 Ultra sürümüyse 128GB versiyonunu 15,999 TL‘den, 256GB sürümünü 16,499 TL karşılığında alıcı karşısına çıkarıyor.

Samsung Galaxy S21 Serisi Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy S21

Ekran: 6,2 inç

6,2 inç İşlemci: Exynos 2100 yonga seti

Exynos 2100 yonga seti RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 10 MP

10 MP Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP

64 MP + 12 MP + 12 MP İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1

Android 11 tabanlı One UI 3.1 Batarya: 4.000 mAh pil + 25 W kablolu hızlı şarj

Samsung Galaxy S21 Plus

Ekran: 6,7 inç

6,7 inç İşlemci: Exynos 2100 yonga seti

Exynos 2100 yonga seti RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB

128 GB, 256 GB Ön Kamera: 10 MP

10 MP Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP

64 MP + 12 MP + 12 MP İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1

Android 11 tabanlı One UI 3.1 Batarya: 4.800 mAh + 25 W kablolu hızlı şarj

Samsung Galaxy S21 Ultra