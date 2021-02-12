Samsung’un en son ürettiği amiral gemisi telefon serisi Galaxy S21 şimdi Türkiye satışlarına resmi olarak başladı. Güney Koreli teknoloji devi S21, S21+ ve S21 Ultra olmak üzere üç farklı model ile yeni ailesini raflara yerleştirdi. Beklenen cihazlar başta online platformlar olmak üzere fiziksel mağazalara da ulaştı.
İleri seviye donanım özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan Samsung Galaxy S21 ailesi fiyat etiketleri konusunda her bütçeye hitap etmese de oldukça yüksek performans kaliteleriyle tüketicileri cezbediyor. Serinin en düşük fiyatlı olan klasik S21 modeli 9,999 TL karşılığında alıcılara gözükürken; S21+ modeliyse iki farklı varyant içeriyor. Bunlardan ilki olan 128GB‘lık sürüm 12,999 TL, 256GB‘lık versiyon ise 13,499 TL‘den listeleniyor. Ailenin en yüksek donanımlı cihazı Galaxy S21 Ultra sürümüyse 128GB versiyonunu 15,999 TL‘den, 256GB sürümünü 16,499 TL karşılığında alıcı karşısına çıkarıyor.
Samsung Galaxy S21 Serisi Teknik Özellikleri
Samsung Galaxy S21
- Ekran: 6,2 inç
- İşlemci: Exynos 2100 yonga seti
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1
- Batarya: 4.000 mAh pil + 25 W kablolu hızlı şarj
Samsung Galaxy S21 Plus
- Ekran: 6,7 inç
- İşlemci: Exynos 2100 yonga seti
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB
- Ön Kamera: 10 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 12 MP
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1
- Batarya: 4.800 mAh + 25 W kablolu hızlı şarj
Samsung Galaxy S21 Ultra
- Ekran: 6,8 inç
- İşlemci: Snapdragon 888 veya Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh + 25W kablolu hızlı şarj
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