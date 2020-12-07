Samsung Galaxy S21 akıllı telefonlarına sadece 1 ay gibi bir süre kaldı. Bu serinin Samsung açısından çok daha önemli olduğu düşünülüyor çünkü bu seride akıllı kalem desteği gibi önemli konularda S serisine özel adımlar atılabilir.

Belki de bu seriden sonra Note modellerinin sonu da gelebilir. Yeni akıllı telefonların nasıl teknolojiler sunacağı da bu konu da önem kazandıkça kazanıyor. Artık tasarım tarihi de yakın. Bu nedenle detaylar için yeni bilgiler almaya devam ediyoruz. En son Ultra Plus modeline ait olduğu söylenen görseller yayınlandı.

Samsung Galaxy S21 Görsellerinde Dikkat Çeken Kısımlar

Yeni telefonların arka kapak tasarımını yakından gösterdiğini gördüğümüz görseller, beklentileri aynı şekilde karşılıyor. Telefonun Ultra modelinde 3 ana kamera kullanılacağı görülüyor. Tek sıra 3 kameranın hemen yanında 2 kamera daha olacak ve kamera alanı bir hayli büyük tutulacak gibi gözüküyor.

Kamera alanının sanıldığından daha büyük olması dikkat çekici olsa da Plus versiyon için bunun geçerli olmadığını da ekleyelim. Plus modeli Ultra modeline göre iki lens daha az lens sayısı ile gelecek.

Bu modelde Toplamda 3 kameranın olacağı görülüyor. Üst üste sıralı olan 3 kameradan güç alacak olan akıllı telefonun Ultraya göre daha küçük olduğunu da göreceğiz.