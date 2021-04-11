Geçtiğimiz haftalarda ilk dedikoduları yapılan Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli, güvenilir kaynak OnLeaks haberi ile kendini gösterdi.

Bütçe dostu FE ailesine eklenecek olan yeni Galaxy S21 FE, tahmin edilebileceği gibi tasarım tarafında kullanıcıyı pek şaşırtmıyor. Galaxy S21 ailesi ile oldukça benzer bir tasarım ile gelen akıllı telefon modeli, ön tarafında bulunan selfie kamerasını ekran altında taşıyor. Samsung Galaxy S21 ailesi üyelerinde de olduğu gibi üçlü kamera modülü ile gelen S21 FE, üzerinde 3,5 mm kulaklık portu ile gelmiyor.

Düz bir ekran yapısı ile gelecek olan akıllı telefon modeli, 6,4 inçlik bir boyutta geliyor ve hakkında pek bir bilgi bilinmiyor.

Samsung Galaxy S21 FE Akıllı Telefon Modeli Ülkemizde Satışa Sunulabilir

Samsung aktif olarak Galaxy S20 FE modeline bir yenisini ekleme hazırlığında. Hali hazırda LTE ve 5G olmak üzere iki farklı sürüm olarak tanıtılmıştı. Yeni çıkacak olan Galaxy S21 FE modelinin de bu gibi farklı model ile tanıtılması beklenmiyor.

Hatırlatmak adına yeni Galaxy S20 FE, Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemcisini kullanacak ve 4G teknolojisi ile gelecek. Akıllı telefon modelinin netlik kazanan diğer özellikleri ile 6,5 inçlik Super AMOLED panelli 120 Hz ekran yenileme hızı ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza seçenekleri ile yolda bulunuyor. Samsung Galaxy S20 FE, ön tarafında 32 MP selfie kamerası ile gelecek. Arka tarafında ise 12 MP + 12 MP ve 8 MP lenslerinden oluşan üçlü kamera modülünden oluşacak. Yeni sürüm Samsung Galaxy S20 FE modelinde aktarılana göre 4.4W gücüne kablosuz şarj imkanı sunulan 4.500 mAh kapasiteli bir pil kullanılacak.