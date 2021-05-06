Bilindiği gibi Samsung, Galaxy S20 FE akıllı telefon modelini iki farklı seçenek olarak tanıtmış durumda. Samsung, bu aileye bir yenisini daha eklemek istiyor.

Hatırlatmak adına Samsung Galaxy S20 FE, LTE ve 5G teknolojileri olmak üzere iki farklı sürüm olarak tanıtılmıştı.

Bu modellerden LTE’li sürüm işlemci tarafında Exynos 990 işlemcisinden gücünü alıyordu. Diğer 5G’li sürüm ise Qualcomm imzalı Snapdragon 865 işlemcisini kullanıyordu.

Samsung bu iki model arasına 4G teknolojisinin kullanıldığı ve aktarılana göre yine Snapdragon 865 veya Exynos 990 işlemcili bir model olacağı konuşuluyor.

Geçtiğimiz haftalara resmi Almanya sitesi üzerinden gündeme gelen Samsung Galaxy S20 FE, bu kez Malezya ve Vietnam merkezlerinde satışa sunulacağı ile güdeme geldi.

Diğer FE modeli olan Samsung Galaxy S21 FE modeli ile ilgili en son Meksika resmi sitesinde kendini göstermesi ile gündeme gelmişti.

Bugün ise paylaşılana göre telefon modelinin üretimine temmuz ayı ile başlanacağını ve ağustos ayı ile raflarda olacağı paylaşıldı.

Samsung Galaxy S21 FE Hakkında Bilinen Bazı Özellikler

Teknik özellikleri daha önceden sızdırılan Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli, ekran tarafında 6,4 inç’lik AMOLED panel ile geleceği iddia ediliyor.

İşlemci tarafında ise henüz net olmamakla birlikte Qualcomm Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 işlemcilerinde gücünü alacağı düşünülen model, pil olarak 4.500 mAh pil ile gelecek.

Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli kesin olarak üçlü kamera modülü ile gelecek. RAM tarafında 6, 8 GB RAM kullanacak olan model 128 ve 256 GB hafıza seçenekleri ile gelecek.