Samsung Galaxy S20 FE akıllı telefon modeli, ekranında önemli bir fabrikasyon sorunu ile kullanıcı ve Samsung’a sorun olmaya devam ediyor.

Aktarılan bilgilere göre Samsung Galaxy S20 FE, dokunmatik panelinin bazı hareketleri, gerektiği gibi algılamaması ve donmalar yaşaması birçok kullanıcı tarafından belirtiliyor.

Geçtiğimiz ay boyunca Samsung tarafı, akıllı telefon modeli için birçok güncelleme sunmuş fakat telefonun dokunmatik sorununun önüne geçememişti.

Samsung gün itibari ile yayımladığı yeni güncelleme ile yine dokunma sorunun odaklanıyor. Bu yeni yama Galaxy S20 FE 5G sürümüne gelmiş durumda.

Bu yeni güncellemenin çok kısa bir süre içerisinde 4G ve LTE versiyonlarına da gelecektir. Yeni güncelleme yaması ile sorunun giderilip giderilmediği tam olarak bilinemiyor.

Fakat Samsung’un yayımladığı yeni Galaxy S20 FE sürümü açıklama metninde ekran dokunma hareketlerinin arttırıldığı ifadesi yer alıyor. Samsung tarafından sorunun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bazı teknoloji kaynakları ve kullanıcılar sorunun yazılımsal olmadığı ifade ediyor fakat Samsung yönetimin aktardığına göre her Galaxy S20 FE modelinde aynı sorun bulunmuyor.

Yeni Samsung Galaxy S20 FE Modelleri Tanıtılacak

Samsung, ekran dokunma sorunlu Galaxy S20 FE modeline ek olarak iki farklı model daha tanıtacak.

LTE sürümü Exynos 990 işlemcisinden gücünü alırken 5G sürümü de Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinde gücünü alıyor. Samsung’un yeni Galaxy S20 FE sürümü ise Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemcisini kullanacak ve 4G teknolojisi ile gelecek.

Akıllı telefon modelinin netlik kazanan diğer özellikleri ile 6,5 inçlik Super AMOLED panelli 120 Hz ekran yenileme hızı ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza seçenekleri ile yolda bulunuyor. Samsung Galaxy S20 FE, ön tarafında 32 MP selfie kamerası ile gelecek. Arka tarafında ise 12 MP + 12 MP ve 8 MP lenslerinden oluşan üçlü kamera modülünden oluşacak.

Yeni sürüm Samsung Galaxy S20 FE modelinde aktarılana göre 4.4W gücüne kablosuz şarj imkanı sunulan 4.500 mAh kapasiteli bir pil kullanılacak.