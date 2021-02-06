Bugün dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında liste başı olan Samsung’un geçmişinden bu yana eski modellerine sunduğu güncelleme, kullanıcıları tarafından da oldukça hoş karşılanıyordu. Son yayınlanan Android 11 güncellemesini de hızlı bir şekilde cihazlarına dağıtmaya başlayan Güney Koreli teknoloji üreticisinin Galaxy S10 modeli için dağıtıma halen daha başlamamış olması bu modeli kullananları tedirgin etmiş görünüyor.

Galaxy S10 Plus ile beraber Galaxy S10e modellerine Android 11 güncellemesinin dağıtımı daha önceden başlatılmıştı. Ancak bu ailenin temel taşı olarak kabul edilen Galaxy S10 için henüz bir dağıtım olmadı. Daha önce gelen bilgilere göre bu modelin de Android 11 güncellemesini alması bekleniyordu.

Galaxy S10 Modeline Android 11 Ne Zaman Gelecek?

Resmi olmayan bilgilere göre 8 Şubat yani iki gün sonra Android 11 güncellemesinin Galaxy S10 modellerine dağıtıma başlanması bekleniyor. Ancak Samsung tarafından konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ayrıca bu modele güncellemenin halen daha dağıtılmaya başlanmamasının ardında bazı teoriler de sunuluyor.

Yine de güncelleme konusunda kullanıcılarına en büyük desteği sunan markalar arasında yer alan Samsung’un Galaxy S10 kullanıcılarını elinin tersiyle iteceğini düşünmüyoruz. Yine konuyla ilgili resmi bilgi elde ettiğimizde veTeknoloji ziyaretçilerini bilgilendireceğiz.