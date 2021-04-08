Samsung Galaxy Quantum 2, hakkında önemli bir sızıntı yapıldı. İlk Galaxy Quantum modeli SK Telecom ortaklığı ile tanıtılan bir akıllı telefon modeli olarak yerini almıştı.

Akıllı telefon modeli diğer modellerden farklılık göstererek “Quantum Random Number Generator” denilen QRNG çipli bir model olarak geliyor. Kısaca Quantum bilgisayarlar gibi çalışan bu akıllı telefon modeli çipi ile kullanıcılara güvenli bir hizmet sunuyor.

Samsung Galaxy Quantum 2, aşağıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz gibi oldukça iddialı ve şık bir tasarım ile geliyor. Ekran altı kamera teknoloji ile gelen akıllı telefon, ilk modelde olduğu gibi SK Telecom iş birliği ile üretilecek.

Teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse 6,7 inçlik Super AMOLED FHD+ panel ile gelen özel üretim akıllı telefon modeli, işlemci tarafından Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemcisinden gücünü alıyor. En az 8 GB RAM ve 128 GB hafıza ile gelecek olan Samsung Galaxy Quantum 2, 25W hızlı şarjı desteleyen 4.500 mAh batarya kapasitesiyle kutusundan çıkacak.

Samsung Galaxy Quantum 2 Akıllı Telefon Modeli Ülkemizde Satılmayacak

Galaxy Quantum 2 akıllı telefon modeli suya karşı dayanıklı ve arka tarafına üçlü kamera modülü ile geliyor. Akıllı telefon modeli hakkında şimdilik iki farklı renk seçeneği ile geliyor ve üzerinde parmak izi sensörü, MicroSD ve Dolby Atmos teknolojileri de barındırıyor.

Samsung Galaxy Quantum 2 akıllı telefon modelinin ülkemize gelmemesine kesin gözle bakılıyor.