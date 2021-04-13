Akıllı telefon modeli diğer modellerden farklılık göstererek “Quantum Random Number Generator” denilen QRNG çipli bir model olarak geliyor. Kısaca Quantum bilgisayarlar gibi çalışan bu akıllı telefon modeli çipi ile kullanıcılara güvenli bir hizmet sunuyor.

6,7 inçlik Super AMOLED panel ile gelen akıllı telefon modeli, işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemcisinden gücünü alıyor. Minimum olarak 6 GB RAM ve 128 GB hafıza ile gelen Samsung Galaxy Quantum 2, 25 W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh batarya kapasitesi ile sunuluyor.

Samsung Galaxy Quantum 2 Akıllı Telefon Modeli Ülkemizde Satılmayacak

Samsung Galaxy Quantum 2 modeli, arka tarafında 64 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 5 MP makro lensleri olmak üzere üçlü kamera modülünden oluşuyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulan Galaxy Quantum 2 modeli, ilk modelde olduğu gibi SK Telecom işbirliği ile üretilen oldukça güvenli akıllı telefon modeli. Samsung Galaxy Quantum 2 akıllı telefon modeli belirtilene göre sadece Güney Kore pazarı için satışa sunulacak. Ekranı üzerinde parmak izi okuyucusu da bulunan telefon Dolby Atmos ve microSD desteğini de beraberinde getiriyor.

Samsung Galaxy Quantum 2 akıllı telefon modelinin QRNG çipi dışında birebir aynı olan Samsung Galaxy A82 modeli de yakın bir süre içerinde tanıtılacak. Galaxy A82 akıllı telefon modelinin ülkemizde de satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefon modelinin Güney Kore için belirlenen fiyatı ise 622 dolar olarak belirlenmiş durumda.