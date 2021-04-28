Ürün yelpazesi oldukça geniş olan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy M ailesine M42 5G akıllı telefon modelini ekledi.

Samsung Galaxy M42 5G, isminden de anlaşılabileceği gibi 5G teknolojisini destekleyen giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli.

Akıllı telefon modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse model, 6,6 inçlik 20×1600 piksellik AMOLED panel ile geliyor.

Akıllı telefon modeli damla çentikli bir klasik tasarım ile geliyor ve Qualcomm imzalı Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alıyor.

Akıllı telefon modeli 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM ve 128 GB hafıza seçenekleri ile sunuluyor. Samsung Galaxy M42 5G, damla çentiğinde 20 MP çözünürlükte selfie kamerası ile geliyor ve arka tarafta ise dörtlü kamera modülünden oluşuyor.

Bu kameralar 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve son olarak 5 MP derinlik lenslerinden oluşuyor.

15W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ömrü ile gelen akıllı telefon modeli tahmin edilebileceği gibi Android 11 işletim sistemi ile geliyor. Ekran üstü parmak izi okuyucu sensörü ile gelen telefon 3,5 mm kulaklık portunu da beraberinde getiriyor.

Samsung Galaxy M42 5G Giriş Seviyesi Olarak Oldukça İddialı Bir Model

Samsung Galaxy M42 5G, 296 dolar gibi bir fiyat etiketi ile geliyor ve şimdilik sadece Hindistan pazarı için satışa sunuldu. Modelin ilerleyen günlerde ülkemiz dahil farklı pazarlara da sunulması bekleniyor.