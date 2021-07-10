Akıllı telefon üreticileri, satış stratejilerinde büyük değişikliğe gidiyor. Özellikle son zamanlarda daha önce çıkarmış oldukları telefonları ufak değişikliklerle yeni bir ürün gibi piyasaya sürmeleri şaşkınlıkla karşılandı. Satışlarda işe yarıyor mu diyecek soracak olursanız evet yarıyor. Ancak pek çok bilinçli kullanıcı bu durumun yanılsamadan ibaret olduğunu savunuyor. Kullanıcıları kandırdıklarını iddia edenler bile var. Samsung’un da M21 için aynı şeyi yapacağı konuşuluyor. Ancak ondan önce bu işi daha etkili yapan bir şirket daha var. Tahmin edileceği üzere Xiaomi de aynısını yapmıştı.

Xiaomi, bu konuda oldukça etkili bir çalışmaya imza atmıştı. Redmi Note 8’in yenilenmiş halini tekrar satışa sunan şirket, satış rekorları kıran bu telefondan biraz daha kâr etmeyi amaçlıyordu. Hedeflediği gibi de oldu. Satışa sunulduğu andan itibaren pek çok kişi bu telefonu tercih etti.

Samsung Galaxy M21 2021 Satılacak!

Samsung, Galaxy M21’in beğenilmesi ve kullanılmasının hemen ardından bazı değişiklikler yaparak 2021 versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak şaşırtıcı bir bilgi verecek olursak yapılan değişiklikler oldukça az. Neredeyse hiçbir şeyin değişmediğini söylemek mümkün. Çünkü aradaki farkın Android sürümlerinin aynı olmamasıyla tarif edilebildiği belirtiliyor. Galaxy M21 Android 10’a sahip. Galaxy M21 2021 ise Android 11 ile gelecek. Ayrıca bu detayların yanı sıra eski M21 telefonun Android 11 güncellemesini kişinin isteğine göre alabileceğini söyleyelim. Aralarındaki tek farkın bir güncelleme olması da dikkat çekti. Teknik özellik bakımından aralarında fark olduğu söylenemez.

Galaxy M21 2021 Çıkış Tarihi

Galaxy M21 2021, tanıtım yapılmadan satışa sunulmayacaktır. Dolayısıyla öncelik olarak satış tarihi değil çıkış tarihine göz atmamız gerekiyor. Samsung, bu bilgiden sonra tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklamaya yer vermedi. Yine de aynı özelliklere sahip bir telefonu ikinci defa nasıl tanıtacak doğrusu insanın aklı almıyor. Bu tarz hamleler akıllı telefon üreticilerinin tepki almasına neden oluyor. Ufak değişiklerle yenilenen akıllı telefonlar, tekrar satışa sunulduğunda nüfusu fazla olan ülkelerde görücüye çıkıyor. Beğenilmesi takdirde dünya çapında bir satış gerçekleştiriliyor. Galaxy serisinin daha önce de yıllara göre farklı şekilde satışının yapıldığı bilinmekteydi. Aradan geçen yıllara rağmen Samsung bu alışkanlığından bir türlü vazgeçmedi.

Galaxy M21 2021 Özellikleri

Galaxy M21 2021, işlemci gücünü Exynos 9611’dan alacak. Arka kameranın 48 MP ön kameranın ise 20 MP olduğu biliniyor. 4/64 ile 6/128 seçenekleri ile gelecek. RAM ve depolama alanına önem veriyorsanız tercihinizi ona göre yapmalısınız. Hızlı şarj teknolojisi kullanılmadı. 6.000 mAh pil kapasitesi ve 15W şarj hızına sahip. Telefonun çok fazla yenilenmediği göz önünde bulundurulursa hemen hemen aynı fiyata satılması muhtemel olacak.