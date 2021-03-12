Hindistan‘da yeni Galaxy M12 telefonunu tanıtan Samsung dur durak bilmiyor. Güney Koreli Teknoloji devi Samsung’un, yeni telefonunun özellikleri belli oldu. İşte, Samsung Galaxy M12 akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı.

Samsun Galaxy M12 akıllı telefon fiyatı ve özellikleri

64 GB ve 128 GB hafıza seçenekleriyle sunulan cihazın 64 GB olan seçeneğinin fiyatı 150 dolar, 128 GB olanın da 185 dolar bandından satışa çıkartılacağını söyleyebiliriz.

İlk etapta Amazon üzerinden satılacak modelin platformda mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri olacak. Android 11 uyumlu One UI 3.1 ile çalışacak cihazda Exynos 850 Soc işlemcisi bulunuyor. Damla çentikli tasarımı ve yüksek gövde/ekran oranıyla göz dolduran modelin 6,5 inçlik ekranı HD+ çözünürlüğüne sahip. 4 veya 6 GB RAM seçenekleri ile şimdiden güçlü bir akıllı telefon olduğunu görebiliyoruz. Cihaz, 128 GB depolama alanının yanında ayrıca hafıza kartı desteğini de mümkün kılıyor.

Samsung Galaxy M12 akıllı telefonun kamera çözünürlüğü nedir? Telefonun arkasında, 48 MP’lik ana kamerasının yanına 5 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 2’şer MP’lik derinlik sensörü ve makro kamera yerleştirilmiş. Ön selfie kamerası orta çentikte bulunuyor ve 8 MP’lik çözünürlüğe sahip.

Samsung Galaxy M12 akıllı telefonun bataryası ne kadar? 6000 mAh’lik bataryasını 15W’lık güçle şarj etme imkanı sunmakta.

Buluetooth 5.0 ve 4G Volte konumlandırılmış cihazda Wi-Fi 802.11 b/g/n özelliği mevcut.