Samsung Galaxy M12 teknik özellikleri ile bugün sessiz sedasız Vietnam pazarında duyuruldu. Şimdi resmen çeşitli perakende satış mağazalarında piyasaya sürülen telefon, gerek şık tasarımı gerekse donanım detayları ile gözleri üzerine çevirdi. Cihazın kamera sistemi ve geniş batarya kapasitesi segmentine oranla gayet başarılı bulundu.

164.0mm x 75.9mm x 9.7mm boyutlarında ve 221 gram ağırlığında olan Galaxy M12 telefonu 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth bağlantı destekleriyle yayınlandı. 6,5 inç PLS TFT ekranla geliştirilen cihazın ön tarafında su damlası çentiği içerisinde tekli kamera kurulumuna yer verilirken, arkada ise 64 megapiksel ana kameraya sahip dörtlü set dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy M12 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç

İşlemci: Henüz belli değil

RAM: 3, 4 ya da 6 GB

Depolama: 32, 64 ya da 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh + 15W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OneUI 3

Henüz Android’in hangi sürümü ile çalıştığı belli olmayan telefonun One UI kullanıcı arayüzüyle tüketicilere kapılarını açtığı öğrenilen yeni Samsung cihazı 3, 4 ve 6 GB’lık RAM kapasiteleriyle geliştirildi. 32, 64 ve 128 GB dahili depolama alanına sahip telefon yine modeli belirsiz bir yonga setine sahipken, microSD kart girişi sayesinde cihazın 1 TB’a kadar genişletilebilir belleği olduğu açıklandı. Cihazın en iddialı yanlarından biriyse 6,000 mAh’lık geniş bataryası oldu.

Samsung Galaxy M12 Fiyatı

Siyah, Mavi ve Zümrüt Yeşili renk seçenekleri ile piyasaya sürülen Samsung Galaxy M12’nin satış fiyatı henüz ne yazık ki belli değil.