Samsung Galaxy M02‘nin fiyatı, özellikleri ve satış tarihi bugün resmen açıklandı. Samsung’un Hindistan pazarında yaptığı lansman etkinliğiyle duyurulan cihaz ekonomik fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplarken, giriş seviyesi özellikleriyle çok beğenildi.

Başlangıç segmentli yeni Samsung telefonu 6,5 inç HD+ Infinity-V ekran kalitesi ile tüketicilere sunulurken, oldukça hoş bir tasarım ile hazırlanan model ideal özelliklerle bütünleştirildi. Orta üst kısmında bir adet selfie kamerası lensi taşıyan telefonun arka kasasında dikey olarak hazırlanmış ikili kamera modülü yer alırken, hemen altına tekli LED flaş yerleştirildi.

Samsung Galaxy M02 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç HD+ IPS LCD

İşlemci: MediaTek MT6739W

RAM: 2 GB ya da 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh + 7,7W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10

Gücünü MediaTek mizalı yonga setinden alan Galaxy M02 telefonu 3GB’a kadar RAM kapasitesi ve 32 GB’lık dahili depolama alanı ile eşleştirilmiştir. Daha geniş odaklı kullanımlar için 1TB’a kadar microSD kart girişi yer veren cihaz uzun saatler boyunca rahatça kullanıma yer vermek adına 5,000 mAh pil kapasitesiyle destekleniyor. Ek olarak cihazda 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS bağlantıları ekleniyor.

Samsung Galaxy M02 Fiyatı

Mavi, Kırmızı, Gri ve Siyah olmak üzere dörtlü renk paletiyle ilk olarak 7 Şubat’ta Amazon Hindistan’da satışa çıkacak Samsung Galaxy M02’nin fiyatı 93 dolardan alıcı karşısına çıkıyor. Şimdilik telefonun diğer ülkelerde ne zaman listeleneceği açıklanmış olmasa da ilerleyen dönemlerde Türkiye’de bu model ile karşılaşmamız epey muhtemel gözükmekte.