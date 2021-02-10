Önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak Samsung Galaxy F62 modeli için belirlenen batarya kapasitesi göründü! Çevrimiçi alışveriş platformu Flipkart üzerinden hazırlanan tanıtım sayfasında, cihazın olağanüstü pil ömrüne sahip olacağı haberi doğrulandı. İşte detaylar…

Samsung’un heyecan fırtınaları estiren yeni telefonu Galaxy F62 ilk defa 15 Şubat tarihinde Hindistan pazarına girerek alıcı karşısına çıkacak. Orta segmentli donanım özellikleri ile dikkat çekecek cihaz yüksek işlemci hızı ve ideal bileşenleriyle merak konusu olurken; telefonla ilgili yayınlanan pek çok sızıntı iddiasından sonra nihayet cihazla alakalı doğrulanmış bir bilgiyle karşılaştık.

Orta seviye canavarı olmaya aday Samsung Galaxy F62, Hindistan’ın online alışveriş sitesi Flipkart üzerinden güncellenen tanıtım sayfasında, batarya kapasitesini ortaya çıkardı. Sayfada yer alan bilgilere göre heyecanla beklenen akıllı telefon 7,000 mAh pil ömrüne sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar uzunca saatler boyunca gönül rahatlığıyla mobil oyun oynama, dizi-film izleme ya da telefon görüşmesi yapma gibi işlerini görebilecek.

Samsung Galaxy F62’nin Beklenen Özellikleri

Beş gün sonra artık resmen çıkış yapacak Galaxy F62’nin 6,7 inçlik AMOLED FHD+ ekranla gelip Infinity-O tasarım anlayışı doğrultusunda geliştirileceği düşünülüyor. Exynos 9825 yonga seti ile performansını üst noktalara çıkarması beklenen cihaz 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB’lık depolama alanıyla gelebilir. Android 11 işletim sisteminin yüklü olacağı tahmin edilen model One UI 3.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet vermeye başlayacak diye düşünülüyor.

Samsung Galaxy F62’nin fiyatı ile ilgili akıllara gelen ilk tahminler ise beklenen modelin 300 ila 350 dolar arasında bir rakamla listeleneceği oldu.