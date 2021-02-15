Samsung’un F serisi ailesine yeni dahil etti Galaxy F62 telefonu şimdi Hindistan pazarında piyasaya sunuldu. Güney Koreli teknoloji devi orta seviye canavarı yepyeni modeliyle büyük beğeni yaratırken; şimdiye kadar hakkında pek çok sızıntı haberi ile karşılaştığımız cihaz neredeyse tam da tahmin ettiğimiz gibi bir donanımla hazırlandı.

Exynos 9825 yonga seti ile geliştirildiği zaten daha önceden beridir bilinen Samsung Galaxy F62, yine sızıntı iddialarında olduğu gibi 64 megapiksel ana kameraya sahip dörtlü kamera modülü ile müthiş bir mobil fotoğrafçılık imkanı yaratırken; geniş pil ömrü için 7,000 mAh bataryadan faydalanıldı.

Samsung Galaxy F62 Özellikleri

Ekran: 6,7 inç Super AMOLED

6,7 inç Super AMOLED İşlemci: Exynos 9825 SoC

Exynos 9825 SoC RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 32 MP

32 MP Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Batarya: 7.000 mAh + 25W hızlı şarj

7.000 mAh + 25W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı One UI 3.1

6,7 inçlik Süper AMOLED ekran kalitesiyle hazırlanan Galaxy F62, 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip. 7,000 mAh pil kapasitesiyle uzun saatler boyunca kullanıma imkan tanıyan cihaz LPDDR4x RAM ve UFS 2.1 depolama sistemleriyle güçlendirildi. Çift SIM kart imkanı sağlayan model güvenli bir kullanım adına yanda parmak izi okuyucusu barındırırken, yüz tanıma kilidi sayesinde kullanıcıların konforu dikkate alındı.

Samsung Galaxy F62 Fiyatı

Şimdi ilk defa Hindistan pazarında resmen piyasaya sunulan Galaxy F62’nin satış fiyatı iki varyanta ayrıldı. Bunlardan ilki olan 6+128GB sürümü 330 dolar olarak belirlenirken; 8+128GB‘lık versiyon ise 358 dolardan alıcı karşısına çıkarıldı. Modelin renk seçenekleriyse Yeşil, Mavi ve Gri olarak belirlendi.