Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy F62 kamera sistemi konusunda yeni ipuçları verdi. Bugün Flipkart üzerinden cihazın 64 megapiksel ana kamerayla geleceği doğrulanmış oldu. İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde sizlere yakında piyasaya çıkacak Galaxy F62‘nin devasa pil kapasitesiyle geliştirildiğini, cihazın 7.000 mAh bataryaya sahip olduğunu aktarmıştık. Hindistan merkezli online alışveriş platformu Flipkart üzerinden oluşturulan tanıtım sayfasında yer alan bu bilgiden kısa bir müddet sonra şimdi de telefonun kamera detayları hakkında şahane bir bilgi yakaladık.

Gelen bilgilere göre Samsung Galaxy F62 telefonu 64 megapiksel ana kamera ile piyasaya çıkacak. Arka yüzeyde toplamda dört adet kameraya sahip olacağı söylenen cihaz, öndeyse tekli selfie kamerasıyla hazırlanacak. Cihazın genel kamera tasarımı ve arka yüzeyine göz atacak olursak, esas itibariyle modelin Galaxy A12 cihazıyla epey birbirlerine benzediklerini de görmek mümkün.

Samsung Galaxy F62’nin Teknik Özellikleri

Batarya ve kamera detaylarının yanı sıra Galaxy F62 iddialara göre 6,7 inçlik AMOLED Full HD+ Infinity-O ekran ile gelecek. Exynos 9825 yonga setiyle çıkacak model 8GB RAM ve 128GB’lık depolama alanıyla gelecek geliştirilecek diye düşünülüyor. Android 11 işletim sistemiyle açılacağı öngörülen model One UI 3.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet verecek. Cihazın fiyatı ise muhtemelen 300 ila 350 dolar aralığında olacak.

Orta seviye özellikleri ile dikkat çekecek Samsung Galaxy F62’nin çıkış tarihi 15 Şubat olarak bilinmekte. Yarın itibariyle beklenen modeli nihayet ilk defa Hindistan pazarına görmüş olacağız.