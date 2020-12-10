Samsung Galaxy Buds serisine yeni bir üye daha ekleneceği ortaya çıktı. Tasarım konusunda yine ufak farklılıkların bulunacağı düşünülen yeni kulaklık modeline ilişkin ilk bilgiler gelmeye başladı. Eldeki bilgilere göre yeni kulaklıklar biraz daha iddialı modeller olacak.

Diğer serilerden farklı olarak bu serinin teknik kısımda da farklı noktaları olacak. Sızdırılan görsellerle beraber teknik açıdan da bazı sızıntılar yapıldı.

Samsung Galaxy Buds Pro Farkları Neler Olacak?

Yine kare şeklinde bir kutu tasarımının kullanılacağı kulaklıkların, biraz daha uzunlamasına bir tasarımının olacağı anlaşılıyor. Bunun yanında kulaklıkların silikon uçlarının da daha yassı şekillerde olduğunu anlıyoruz.

Yeni bir siyah renk seçeneğinin de kullanılacağı kablosuz kulaklık modelinin, teknik kısımda da yine AKG artısının olacağı ve bu kez bataryanın da 500 mAh değerinde olacağı söyleniyor. Daha uzun kullanım ömrünün olacağı modelde, ses gücünün de çok daha yüksek olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Buds Pro modelinin tanıtım tarihine gelince, bu modelin tanıtımının 14 Ocak tarihinde S21 modelleriyle beraber yapılacağının bilgisi var. Tabii ki marka açıklaması henüz yapılmadı.