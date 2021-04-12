Samsung Galaxy A82 hakkında birçok detay sızdırıldı. Telefonun kutu açılış videosu bile paylaşıldı fakat telefon Samsung tarafından henüz resmi olarak tanıtılmış durumda değil.

Aşağıda tasarımı görebileceğiniz Samsung Galaxy A82 akıllı telefon modeli oldukça standart bir tasarım ile geliyor fakat donanım özellikler ile oldukça iddialı. Kavisli bir tasarım ile gelen Galaxy A82, ön tarafındaki selfie kamerasını ekran altı teknolojili ile barındırıyor.

Samsung Galaxy A82 akıllı telefon modelinin sızdırılan teknik özeliklerine göre 6,7 inçlik Full HD+ Super AMOLED panel ve 120 Hz ekran yenileme hızlı 800 nit parlaklık ile geliyor. İşlemci olarak Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci, 6 GB RAM ve 128 GB hafıza ile gelen telefon modeli, IP67 sertifikası ile geliyor.

Arka tarafında 64 MP ana + 12 MP + 8 MP olmak üzere üçlü kamera modülü ile gelen akıllı telefon modeli, 15W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Ayrıca Samsung Galaxy A82 aktarılana göre 5G desteği ile gelecek.

Samsung Galaxy A82 Ülkemizde Satışa Sunulabilir

Samsung ülkemize yeni Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini sundu. Fiyatı ile oldukça ulaşılabilir olacağı tahmin edilen Samsung Galaxy A82 modelinin 4 bin TL bandında satılacağı tahmin ediliyor.

Biliyorsunuz ülkemizde Android amiral gemi modelleri 9 bin ve üstünden satılıyor.