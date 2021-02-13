Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yaklaşan yeni akıllı telefonu Galaxy A72 teknik özellikleri ve diğer detaylarıyla ortaya çıktı! Cihazın tasarım ayrıntıları çeşitli renk seçenekleriyle görünürken, aynı zamanda hangi rakamlardan alıcı karşısına çıkacağı da sızdırıldı.

Aylardır hakkında çeşitli sızıntı haberleri ile karşı karşıya olduğumuz Samsung Galaxy A72 telefonu hakkında şimdi oldukça kapsamlı bir sızdırma raporu ortaya çıktı. Tıpkı Galaxy A71’de olduğu gibi yine 4G ve 5G olmak üzere iki farklı bağlantı varyantı içermesi beklenen ürünün, öncelikli olarak LTE versiyonuyla lansman gerçekleştireceği aktarıldı.

Winfuture platformundan Roland Quandt tarafından sızdırılan Galaxy A72 4G modeli, iddialara göre 6,7 inç Super AMOLED ekran üzerinde 2400×1080 piksel Full HD+ çözünürlük oranı vaat ediyor. 20:9 en boy oranında hazırlanan cihaz 90Hz ekranı yenileme hızını benimserken; ayriyeten bir ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunacağı da ekleniyor. Cihazın orta üst kısmında yer alan delik çentik detayında ise 32 megapiksel kalitesinde bir selfie kamerası bulunacak.

Samsung Galaxy A72’nin Kamera Sistemi Dikkat Çekiyor

Gelelim arka kamera detaylarına… Yine aynı iddialar bizlere cihazın dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini vurguluyor. 64MP ana kameraya sahip olacak model 12MP ultra geniş açılı lens ve 8MP 2x telefoto lense sahip görünürken; son olarak 2MP‘lık bir makro kamerayla modül tamamlanacak.

Toza ve suya karşı dayanıklı bir telefon olacak A72 4G cihazı IP67 sertifikası ile gelecek. Çift SIM kart ve microSD kart yuvasına izin verecek model Qualcomm Snapdragon 720G yonga setinden güç alacak. 5,000 mAh batarya kapasitesiyle çalışacak cihazda 25W‘lık hızlı şarj desteğinden faydalanılacak.

Galaxy A72, 450 Euro’dan Satışa Çıkacak

Siyah, Beyaz, Mavi ve Mor renk seçenekleriyle hazırlanan Samsung Galaxy A72’nin satış fiyatı ise iki varyant halinde oluşturulacak. Bunlardan ilki olan 6GB+128GB sürümü 449 Euro karşılığında satılacak. Üst seviyeli 8GB+256GB modeliyse 509 Euro’dan alıcılara sunulacak.