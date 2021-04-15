Samsung Galaxy A72 akıllı telefon modelinin 8 GB RAM ve 128 GB hafıza seçeneği ülkemize 4.999 TL fiyat etiketi ile sunulmuştu.

Bu seçeneğe yeni bir 256 GB hafıza seçeneği eklenmiş durumda. Samsung Türkiye sayfasında satışa başlayan 8 GB RAM + 256 GB hafıza seçenekli Galaxy A72 akıllı telefon modelinin belirlenen satış fiyatı 5.199 TL olarak gözüküyor.

Samsung Türkiye resmi sayfasına göre akıllı telefon modeli henüz satışta değil. İlerleyen günlerde ilk stoklarının geleceği aktarılan 256 GB hafızalı Samsung Galaxy A72 akıllı telefon modeli yüksek bir depolama alanı sunuyor. Uygulama, video ve fotoğraf depolamaları oldukça yüksek olan kullanıcılar için sunulan 256 GB sürüm için henüz net bir tarih açıklanmadı.

Samsung Galaxy A72 Akıllı Telefon Modelinin Teknik Özellikleri

Akıllı telefon modeli gücünü Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor. 6,7 inçlik FHD+ 90 Hz ekran tazeleme hızı sunan 800 nit Super AMOLED panel kullanan ekran ile geliyor.

5.000 mAh batarya kapastesi ile gele telefon modeli, Dolby Atmos destekleyen çift hoparlör sistemi ve arka tarafında dörtlü kamera modülü ile geliyor.

64 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 8 MP 3X optik zoom + 5 MP makro lenslerinden oluşuyor.

6 GB / 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB hafıza seçenekleri ile sunulan akıllı telefon modeli üzerinde microSD kart desteği de beraberinde getiriyor.