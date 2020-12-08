Galaxy A51’in halefi niteliğindeki Samsung Galaxy A52 5G telefonu için yeni sızıntılar gelmeye başladı. Bugün @onleaks lakaplı Steve Hemmerstoffer adlı teknoloji ajanı, lansman tarihi yaklaşan akıllı telefon hakkında yeni detaylar paylaştı. Cihazın temel özellikleri ortaya çıkarken render çıktıları sayesinde tasarımını da görme şansına nihayet eriştik!

OnLeaks’in sızdırdığı 3D render görüntülerine göre Galaxy A52 5G tasarımı itibariyle A52’e bayağı yakın bir disiplinle geliştirildi. Infinity-O dizaynıyla orta üst kısımda ekran içi çentik detayı ekleyen cihaz, 6.5 inçlik ekranında tekli selfie kamerası bulunduracak. Arka kasada ise dikdörtgen kamera modülünde dörtlü kameraya yer verilirken, kurulumun içerisinde bir de LED flaş yer alıyor. Glasstic panel ile geliştirilen yüzeyde metal çerçeve yer alacağı iddia edilen yeni Samsung telefonu, aynı zamanda alt kısımda yer akan dikey çizgiler ile gradyan bir renk tonu elde edecek gibi görünüyor.

159.9 x 75.1 x 8.4 mm ekran boyutu ile geleceği tahmin edilen telefon, 10 mm‘lik bir kamera çıkıntısı yaratarak ekran içi parmak izi sensörü desteği getirecek. Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 750G yonga seti ile güçlendirileceği öngörülen cihaz çok yüksek bir olasılıkla 64 MP birincil kameraya sahip olacak.

Orta segmentli donanım özellikleri ile 2021 yılında piyasaya çıkacağı söylenen Samsung Galaxy A52 5G’nin 499 dolar karşılığında raflara geleceği konuşuluyor. Ancak halen daha cihazın çıkış tarihi kesin olarak bilinmemekte. Tüm bu detayları ve daha fazlasını Samsung’un yapacağı lansman etkinliğinde doğrulayabilmiş olacağız.